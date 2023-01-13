鄧桂思案｜兩醫生被控誤殺　盧寵茂稱感痛心明白前線醫生憂慮

女病人鄧桂思2017年疑因聯合醫院兩名醫生「開漏藥」導致急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，兩名醫生被警方控告誤殺罪。醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）視察瑪麗醫院時表示，對兩名醫生在診治病人工作中失誤而被刑事起訴，感到痛心，與醫管局的高層均關注事件，明白前線醫生同事對事件的關注及憂慮，會盡力確保醫護同事可以在一個安心的制度和環境下，繼續作專業診治。



▼1月13日 醫務衞生局局長盧寵茂視察瑪麗醫院▼



盧寵茂：醫生憂日常診斷會誤墮法網

警方控告兩名公院醫生各一項誤殺罪，不少醫生均對事件表達憂慮。醫務衞生局局長盧寵茂今日視察瑪麗醫院時指，作爲醫務衞生局局長及一名臨床前綫外科醫生，對兩名醫生在診治病人工作中失誤而被刑事起訴，感到痛心。他又指，前線醫務人員都是抱着希波克拉提斯誓詞（Hippocratic Oath）的第一條「無傷害」（do no harm），真心誠意救治病人。

他續稱，與醫管局的高層均關注事件，特别是兩位醫生的情況和所有員工的感受，昨日（12日）曾與總部管理層了解，並討論醫管局對該兩位醫生提供的支援。他表示，明白前線醫生同事對事件的關注及憂慮，無論是公營或私營醫療機構的醫生同事都會擔心，憂慮在日常的診斷中會誤墮法網，影響整體醫療服務效率及專業發展。他與醫管局管理層會盡力確保醫護同事可以在一個安心的制度和環境下，繼續作專業診治。

醫務衞生局局長盧寵茂。(資料圖片／張浩維攝)

盧寵茂及醫務衞生局副局長李夏茵在醫管局港島西聯網總監李德麗醫生陪同下，巡視醫院的隔離病房、集中護理區及血管介入治療室。盧寵茂指，踏入冬季，長者及慢性疾病患者求診人數持續上升，加上農曆新年假期臨近，市民外出聚會將更為頻繁，感染新冠病毒或流感的風險難免隨之増加，預期公立醫院會繼續承受不少壓力。

另外，隨着香港有序地與內地通關，政府及醫院管理局會一直密切監察醫療服務的供應，並適時及靈活調派人手、病床及資源，以確保醫療系統於冬季服務高峰期間能如常運作。