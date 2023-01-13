鄧桂思案｜兩醫生被控誤殺　醫管局盡力支援　范鴻齡：內心不好受

女病人鄧桂思2017年疑因聯合醫院兩名醫生「開漏藥」導致急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，兩名醫生周一被警方控告誤殺罪。醫院管理局主席范鴻齡今日（13日）向全體醫管局員工發信指，十分理解兩位同事正承受前所未有壓力，已安排兩位同事暫停原有職務及調離臨床工作，期間同事會繼續按其僱傭合約獲支薪酬及其他待遇，人力資源部亦已安排專人提供全面的支援。 醫管局會盡一切所能，全方位支援與支持兩位同事，包括在法律層面上提供支援，人力資源部亦會在其他方面提供協助。



范鴻齡向全體員工發信 兩人暫停原有職務及調離臨床工作

警方控告兩名公院醫生各一項誤殺罪，不少醫生均對事件表達憂慮。醫管局主席范鴻齡今日向全體員工發信時表示指十分關心事件，內心都不好受，部份同事的情緒也受到不同程度的困擾。醫管局已安排兩位同事暫停原有職務及調離臨床工作，期間同事會繼續按其僱傭合約獲支薪酬及其他待遇，人力資源部亦已安排專人提供全面的支援。

我們切實感受到大家對兩位同事的關心以及對今次事件的擔憂，我們會密切留意事態發展，並會盡全力支持兩位同事，為他們提供支援。 醫院管理局主席范鴻齡

醫管局非常重視事件 成立根源分析委員會檢視

信中提及在2017發生事件後，局方已向病人家屬致以深切慰問。醫管局對事件非常重視，事發後已將個案轉交死因裁判官跟進，並成立根源分析委員會檢視事件，務求找出死因及作出相應改善措施，但由於案件已進入司法程序，醫管局不便評論。

范鴻齡：香港醫護專業享負盛名基於醫護時刻以患者為先

范鴻齡在信中重申，香港的醫護專業在本地以至國際都享負盛名，是基於醫護人員時時刻刻以患者為先，以病人福祉為首要考慮。醫管局同事這些年一路走來都秉持著這專業信念與道德操守，堅守崗位，保衛民康，不但克服了一次又一次的公共衛生危機，同時也得到市民尊重和信任。

醫院管理局主席范鴻齡1月13日向全體醫管局員工發信，指醫管局會盡一切所能，全方位支援與支持兩位被控同事，包括在法律層面上提供支援。（資料圖片）

對於外界有不少聲音，擔心醫管局員工同事在照顧病人被刑事檢控後會否因醫療事故風險和擔心誤墮法網而採取保守醫療程序，甚至憂慮在日常診斷中會因而影響病人治療及醫患關係等。范鴻齡表示，對醫管局同事充滿信心，相信其會繼續秉持專業，以「視病患如至親」的初心去照顧病人，守護市民的健康。醫管局亦會確保醫護同事可以在一個安心的醫療環境為病人服務，同時病人亦可以安心接受適當的治療。

此時此刻，我們更應團結一致，讓市民繼續透過使用公共醫療服務，感受我們一如既往的專業精神，持續保護及提升醫患關係，穩住市民對公共醫療的信心。 醫院管理局主席范鴻齡

醫管局主席范鴻齡向全體員工發信

醫管局全力支持同事繼續秉持專業



各位同事：



最近有兩位同事因為診治的病人死亡而被控誤殺罪，我們都十分關心事件，內心都不好受，部分同事的情緒也受到不同程度的困擾。



我們十分關心兩位同事及其家人。醫管局會盡一切所能，全方位支援與支持兩位同事，包括在法律層面上提供支援，人力資源部亦會在其他方面提供協助。我們十分理解兩位同事正承受前所未有的壓力。為保護兩人免受更大壓力，醫管局已安排兩位同事暫停原有職務及調離臨床工作，期間同事會繼續按其僱傭合約獲支薪酬及其他待遇，人力資源部亦已安排專人提供全面的支援。



在發生事件後，我們已向病人家屬致以深切慰問。我們對事件非常重視，事發後已將個案轉交死因裁判官跟進，並成立根源分析委員會檢視事件，務求找出死因及作出相應改善措施。由於案件已進入司法程序，我們不便評論。



香港的醫護專業在本地以至國際都享負盛名，這是基於我們的醫護人員時時刻刻以患者為先，以病人福祉為首要考慮。這些年，我們一路走來都秉持著這專業信念與道德操守，堅守崗位，保衛民康。我們不但克服了一次又一次的公共衛生危機，同時也得到市民尊重和信任。



我們留意到外界有不少聲音，擔心公院同事在照顧病人被刑事檢控後，同事會否因醫療事故風險和擔心誤墮法網而採取保守醫療程序，甚至憂慮在日常診斷中會因而影響病人治療及醫患關係等。我們對大家充滿信心，相信同事會繼續秉持專業，以「視病患如至親」的初心去照顧病人，守護市民的健康。我們亦會確保醫護同事可以在一個安心的醫療環境為病人服務，同時病人亦可以安心接受適當的治療。



我們切實感受到大家對兩位同事的關心以及對今次事件的擔憂，我們會密切留意事態發展，並會盡全力支持兩位同事，為他們提供支援。此時此刻，我們更應團結一致，讓市民繼續透過使用公共醫療服務，感受我們一如既往的專業精神，持續保護及提升醫患關係，穩住市民對公共醫療的信心。



回望三年抗疫路上，全賴醫護人員努力不懈，上下齊心抗疫，守護市民健康，成績有目共睹，亦深得市民讚賞；還有個多星期便到農曆新年，我們亦衷心感謝一班醫護同事及支援服務員工，佳節當前仍然願意留守醫院，默默耕耘，盡心盡力照顧我們最重視的每一位病人。



醫院管理局主席 范鴻齡

