鄧桂思案｜致命醫療事故罕提刑事檢控　大律師：搜證須具高標準

患腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思2017年出現急性肝衰竭，需兩度換肝但最終不治，事後揭疑與她之前接受治療有關。警方近日拘捕兩名男子並各控他們一項誤殺罪，據了解是涉及事故的聯合醫院醫生。



本港近年亦有數宗涉及病人死亡的嚴重醫療事故，即使涉事醫生後來被醫委會紀律處分，但鮮有涉及刑事責任。有大律師解釋，刑事調查與檢控程序，與死因研訊及醫委會紀律聆訊各自獨立行事，違規亦未必等同醫療失誤或誤殺，故只紀律處分。



該大律又提到，涉及醫療失誤的刑事搜證具高標準，控方需索取包括醫療專家意見在內的證據，證明被告行為構成嚴重失誤，才能提出起訴。



好媽媽鄧桂思因聯合醫院兩名醫生漏處方抗病毒藥物，致急性肝衰竭，兩度換肝終病逝。（資料圖片/病人家屬提供）

被醫委會裁定專業失當及停牌公院醫生 鮮面對刑事檢控

翻查資料，近年涉及公立醫院的嚴重醫療失誤事故中，雖有涉事醫生接受醫委會紀律聆訊，並獲施加除牌、釘牌等不同程度處分，但鮮有需負刑事責任。

2007年，21歲血癌患者小琳於威爾斯親王醫院接受化療時，被錯誤注射靜脈針藥入脊髓致死。死因庭事後裁定其死於不幸，當年涉事的腫瘤科受訓醫生梁錦雪於2012年被裁定專業失當，停牌兩年。但在2019年新界東醫院聯網的刊物顯示，梁錦雪獲晉升為威院的副顧問醫生。

另外，2011年，九龍醫院發生「紗布封喉」嚴重醫療事故，73歲老翁王肯構疑因協助呼吸的氣管造口被密封窒息致死。死因庭於2013年裁定其死於意外。護士管理局2016年向12名涉事護士召開紀律聆訊，當中3名曾負責照顧該病人的護士被裁定專業失德，被判停牌。涉事醫生黃卓義被控三項專業失德罪成，被判停牌6個月，黃隨後上訴求緩刑遭駁回。

醫務委員會可據《醫生註冊條例》賦予的法律權力，審訊涉及專業行為不當的本地醫生。（資料圖片）

私人執業醫生方面則有因醫療失誤被判囚的相關案例。2001年，一名資深婦產科名醫為菲籍孕婦進行人工流產，導致死亡。高等法院於2003年裁定其一項誤殺及一項促致非法墮胎罪成，判囚兩年，成為本港首宗註冊西醫替病人非法墮胎致誤殺罪成案例，醫委會於2006年亦有參考法庭裁決，判其停牌5年。

大律師陸偉雄 (資料圖片)

陸偉雄：刑事檢控、死因庭研訊、醫委會聆訊互不從屬

大律師陸偉雄解釋，因調查、搜證方向及目的不同，刑事調查與檢控程序，與死因研訊及醫委會聆訊互不從屬，各自獨立行事，當警方掌握表面證據時，便會作出拘捕行動。涉及醫療失誤的相關搜證有高標準，控方需時索取包括醫療專家意見在內的證據，證明被告行為構成嚴重失誤。

公院及私家醫生均同一調查及檢控標準

他又解釋，不論是公院及私家醫生，均受制於同一調查及檢控標準，關鍵在於其提供的醫療程序及療程是否符合應有專業期望，個別違規亦未必等同醫療失誤或誤殺，故只會面臨紀律處分。陸偉雄認為，調查或檢控不會對醫生構成壓力，因醫生本身有其專業守則：「就算有無人投訴，唔會因為驚而影響佢嘅專業性。」