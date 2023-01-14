鄧桂思案｜盧寵茂關注刑事檢控會否影響專業發展　籲業界保持冷靜

女病人鄧桂思2017年疑因聯合醫院兩名醫生「開漏藥」導致急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，兩名涉事醫生近日被控誤殺罪。醫務衞生局局長盧寵茂今日（14日）表示，關注事件會否影響公私營醫療的工作效率和專業發展，並希望業界保持冷靜，會要求醫管局繼續採取措施，減低前線醫護人員在工作上失誤的風險，確保員工在安全的環境下工作。



▼1月13日 醫務衞生局局長盧寵茂視察瑪麗醫院▼



盧寵茂今日出席活動後表示，兩名涉案醫生都是資深醫生，事件是由於他們工作失誤引致，醫管局會盡力支援兩人。他亦關注今次事件會否影響公私營業界的工作效率和專業發展，希望業界保持冷靜，又指醫管局針對鄧桂思事件已作出相應措施，包括在電腦系統引入自動警示，會要求醫管局繼續提升這類措施，減低在工作上出現失誤，確保員工在安全環境下工作。

至於事件刑事責任問題，盧寵茂稱，不會作評論，但指醫生工作有相當大壓力，明白失誤是絕對有機會發生，醫委會亦會處理相關事故，對於事件會否導致醫生不敢做高風險手術，他認為醫生會與病人商討醫療方案後，作出以病人利益為依歸的決定，相信過往有參與高風險手術的醫生都能應付。

對於市面止痛退燒藥供應緊張，政府昨日公布，已向藥物分銷商和零售商發出指引，建議業界不應向單一顧客售賣超過60粒含撲熱息痛成分的藥物。盧寵茂表示，過量服用撲熱息痛可導致肝衰竭，一般病人每日最多只可服用8粒，服用期不超過7天，故60粒應該足夠病人服用，相信措施可減低市民囤積藥物的風險，令更多人可以買到藥。 對於藥房會否依從指示，他稱，會透過衛生署促請分銷商和零售商加強執行指引。