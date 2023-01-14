自訂車牌拍賣｜最好「Best」最高價$12.5萬成交　BB豬$4.2萬賣出

運輸署今日（14日）於香港會展舉行自訂車牌拍賣，240個自訂車輛登記號碼供拍賣，全日總成交價298.9萬元，最高成交價為意思是最好的「Best」，以12.5萬元成交，「11Y」排第二高，達12萬元，「A 9999 A」則以10萬元成交。



今次拍賣有不同種類有趣車牌，運動類別的如「MAMBAOUT」及「H0TSPUR 」同值5000元；BABY系列有四個，「BABY HK」以2.8萬元成交，有「BB豬」意思的「BABYP1G」則以4.2萬元成交。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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「11Y」排第二成交價12萬

根據運輸署資料，本次拍賣共有240個自訂車輛登記號碼，共得款項298.9萬元。當中拍賣最高成交價的為英文字「BEST」，成交價達12.5萬元，是首次出現這個字母的車牌。而「11Y」排第二達12萬元，相差僅5000元。

另外，有車牌「A 9999 A」以10萬元成交，連同以上兩個車牌，今個月共有3個自訂車牌成交價達10萬元或以上。之後較高價的車牌，依次序包括成交價6萬元的「VET」（獸醫）、同樣5.2萬元的「TXY」及「FRESH」(新鮮)、5萬元的「00 VUV 」、4.2萬元的「BABYP1G 」(BB豬)、4萬元的「X LEE X」等。

▼1月14日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



特色車牌多種類 如「K0NGERS 」、「MAMBAOUT」

今次有較多不同種類的有趣自訂車牌，首先有「香港系列」，分別有2.8萬元的「BABY HK」及「K0NGERS 」，惟後者未能在拍賣會售出，以特別費用5千元分配予申請人。

另外有體育系列，首先有「MAMBAOUT」，是已故NBA球星高比拜仁(Kobe Bryant)在其職業生涯告別戰演講時，所說出的句子。因為他外號是「Mamba」，意思就是他要離開了。而「H0TSPUR 」就與英超球隊托定咸熱刺(Tottenham Hotspur)中的「熱刺」同名。不過兩者都未能在拍賣會售出，同樣以特別費用5千元分配予申請人。

其餘的特別車牌，依次序包括成交價3.2萬元的「KEYS」（鎖匙）、同樣2.4萬元成交的「CASH C0W」(錢牛)及「G0LD C0W」(金牛)、2.1萬元的「S10W CAR 」（慢車）、1.1萬元的「0PENDECK」（開箱）等。

全日總成交價$298.9萬

本次拍賣會中售出的自訂車牌數目為177個；因沒有人士競投，而以特別費用5,000元，配予申請人的自訂車牌數目則有63個，全日總成交價298.9萬元。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）

