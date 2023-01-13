新春車牌拍賣│2.12復辦「R」號碼成焦點　車牌行料成交價近1000萬

運輸署兔年新春車牌拍賣將於2月12日舉行，為去年因疫情停辦後復辦，亦是2021年拍賣會「W」車牌破紀錄以2,600萬元被拍走以來，首次舉辦拍賣會。



今年焦點落在「R」車牌身上，有車牌行負責人指「R」有超級跑車的意思，在九宮飛星術數中象徵數字9，而九運將旺足20年，故會引來一番龍爭虎鬥，料拍賣價至少近1,000萬元，視乎情況有機會飆至1,400萬元或以上。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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新春車牌多「8」字組合

運輸署今日公布新春車牌拍賣情況，共49個號碼將於2月12日在灣仔香港會議展覽中心拍賣。49號碼中，不乏帶有「發財」意頭的「8」字的無字頭車牌，包括「2868」、「2808」、「1810」及「1298」等。

不過，今次車牌焦點落在第26個拍賣車牌、「R」號碼中。翻查資料，過往單一字母車牌均頗受市民歡迎，其中2017年、象徵「Victory（勝利）」的「V」字車牌以1,300萬元成交；2021年有「雙贏（VV）」意味的「W」車牌亦破紀錄以2,600萬元成交。

W車牌2021年以破紀錄2,600萬元成交。（資料圖片）

「R」在九宮飛星術數中代表9象徵九運

優質幸運車牌中心負責人顏文翰認為，今次新春車牌較一般，無字頭無特別驚喜，焦點絕對是集中在「R」號碼身上。他解釋，「R」在九宮飛星術數中，代表號碼9，亦象徵九運，因未來20年九運較旺，料絕對受車主歡迎，又指近期與9相關的車牌拍賣價亦見漲勢，以往5、6萬元成交價，現時都能賣到20至30萬元。

2月12日運輸署農曆年自訂車輛登記號碼拍賣的49個號碼。（運輸署文件截圖）

料受超跑車主歡迎

他又說，「R」本身亦與超級跑車十分合襯，料會吸引一些超跑車主，「R即Racing，啲跑車全部都叫咩R咩R，例如GTR個啲。」他又說，「R」本身亦有「Rabbit」意思，亦與兔年相襯，但料不會是主要吸引點。

他估計，「R」拍賣價應比較飄忽，但在以往「V」、「W」車牌帶動下，料成交價亦會挨近一千萬元，視乎現場情況，或有機會至1,300至1,400萬元，「希望越多越好，做善事。」

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



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另一車牌VV 8888料成交價逾50萬

至於其他號碼方面，他認為「292」是「靚冧把」，因「29」數字利桃花、旺人緣，適合保險業，又料「VV 8888」成交價應超50萬元。他又說，現時香港與內地通關，亦預料可能有內地富豪有意參加拍賣，整體成交價應不會差。