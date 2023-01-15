旅遊業迎復常　程鼎一形容守得雲開見月明　有信心新年後內地客增

本港與海外及內地恢復通關，旅遊發展局總幹事程鼎一今（15日）接受電台訪問時指，本港旅遊業界終迎來復常，形容是守得雲開見月明，但業界人手不足是挑戰，故需時恢復接待能力。

內地訪港旅客人數不似預期，他指，內地近日始復辦赴港旅遊簽注，另臨近農曆新年，不少人回鄉過年，相信稍後訪港人數會逐增，亦感樂觀。旅發局已預備多項宣傳及購物優惠歡迎旅客重臨，另本港3月有多場大型文藝盛事，有信心會吸引大量旅客重臨香港。



旅遊發展局總幹事程鼎一。（資料圖片）

疫情持續近三年，本港近日終重新對外開關，程鼎一於商台《政經星期天》受訪時形容，是守得雲開見月明，「做咗咁耐、守咗咁耐，終於復常」，且曙光越來越亮。

料西九文化區能吸引遊客

他又指，本港自去年9月底起，逐步取消入境旅客防疫限制，包括分階段實施「0+3」、黃碼及「0+0」等，訪客數字逐漸增加，「當然開頭會係好慢，起初仍會係探親、團聚同商務為主」，但他相信香港地位獨特，屬於國際級城市，尤以「東南亞特別懷念香港」，加上近年西九文化區落成，不少遊客引頸以待，他相信對各國旅客均有吸引力。

程鼎一有信心稍後來港的內地旅客人數會逐漸增加，亦見樂觀。(資料圖片)

他表示，人手不足是全球不同地區旅遊業復常的共同問題，酒店、航空公司、旅行社、零售餐飲均需增聘前往人手，認同本港逐步有序開放，有助業界恢復接待能力。

旅發局早前宣布，預留最少1億元推出全球大型宣傳，包括向初期到訪旅客派發「旅客消費優惠券」，局方另會與航空公司、旅行社、酒店等推出禮遇，並支持機管局送出免費機票，程鼎一指，相關詳情將於2月公布，亦相信屆時是最佳時機，「係咪有優惠啲旅客就會返嚟呢？唔係嘅，不過可以作為心意，當作多謝佢哋嚟。」

2019年修例事件過後兩地感情好轉

至於內地旅客訪港情況方面，他指，疫情前一直以港人北上較內地旅客南下為多，且內地近日始恢復辦理赴港旅遊簽注，另臨近農曆新年，不少人回鄉過年，料稍後來港的內地旅客人數會逐漸增加，亦見樂觀，「新年後會陸續見到個人遊。」他又提到，雖然本港2019年反修例事件後，內地旅客對以本港作為旅遊目的地「有啲反應」，但過去數年本港環境相對平靜，國家主席習近平於去年7.1回歸訪港，「兩地感情好咗」，期望內地旅客訪港時有好的體驗。

海外憂慮內地疫情，相繼實施對華的入境限制，南韓亦對本港航班實施限令，程鼎一指對港人出遊，以及當地公民來港後回國，都有一定影響，但相信安排屬短期措施，很快會撤銷。

本港3月有多場大型文藝盛事，包括音樂節Clockenflap、藝術博覽Art Basel，以及香港國際七人欖球賽，程鼎一相信具吸引力。（資料圖片）

本港3月有多項文藝盛事

程鼎一又指，香港開放「雖然係全球最後咁濟，但都唔係遲好多，都係幾個月至半年，步伐都好快」，他又引述全球其他地區為例，指旅遊業復常時，皆以商務旅遊最快恢復，其次是個人遊和小組遊，惟大型旅行團則較少，相信隨著全球各國不再擔心疫情，出遊情況會逐漸改善，屆時各國要以服務和產品價格競爭。他提到，本港3月有多場大型文藝盛事，包括音樂節Clockenflap、藝術博覽Art Basel，以及香港國際七人欖球賽，有信心會吸引大量旅客重臨香港。

農曆新年無花車改為「福兔」打卡裝置

農曆新年將至，本港以往均會舉行國際花車巡遊，但他承認，由於籌辦需時，今年未及舉辦，旅發局會改為於年廿八起，在本港推出多項新春活動，在四個沿海濱地點，設置「福兔」大型裝置，方便市民打卡。

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