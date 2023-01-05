通關｜內地旅客料重臨　楊潤雄：旅發局正逐步加強在內地宣傳推廣

政府今日（5日）公布香港與內地將由下周日（8日）起分階段免檢疫通關，預期內地旅客也會「回歸」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，局方正積極參與有關工作，特別是與旅遊業界緊密聯繫以作好準備，務求通關順利，旅發局正逐步加強在內地及各地的宣傳推廣工作，提供準確資訊，推動旅遊業復甦。



▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼



+ 14

楊潤雄形容在通關安排上，「整個特區政府同心協力，終於可以踏前一大步」。他表示，局方積極參與有關工作，準備兩地旅遊重新互通，「好的起始安排對旅遊業界及相關行業是非常重要的」，旅發局正逐步加強在內地及各地的宣傳推廣工作，推動旅遊業復甦。

他表示，在文化、體育的交流方面，今年重點是要再次連接與內地以及世界各地在疫情前已經建立好的機制，期望能作實體合作交流活動；國家「十四五規劃綱要」說明香港要作為中外文化藝術交流中心，局方定當善用香港獨特的優勢，趁此逐步通關的良機，在國際舞台上再展香港的魅力，並且著力在粵港澳大灣區融合藝文力量，說好中國故事。

民政及青年事務局局長麥美娟在該局Faceook專頁表示，會和民青局、民政總署全面配合最新通關安排，確保兩地往還逐步回復正常。她指青年發展藍圖亦提到民青局會透過舉辦或資助各項不同類型青年交流實習及創業計劃，協助香港青年抓緊國家發展契機，回復通關後，將逐步推進相關工作，讓年輕人有更多內地交流實習機會。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



+ 6

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，在恢復與內地免檢疫通關，有望於今年內重啟公務員赴內地參加培訓課程、考察團及交流活動。她希望公務員同事可以好好把握通關後的內地培訓機會，努力學習和了解內地最新發展，返回工作崗位後好好發揮運用，為國家和香港的未來發展出一分力。她表示，前線或後勤工作的公務員都會緊守崗位，全力支持及配合通關方案有序落實推行，協助推動經濟全面復常。

發展局表示，受疫情影響，近年香港與內地的人員流動接近停頓，隨着首階段與內地通關，除方便兩地市民恢復跨境往來活動外，兩地建築、工程相關的專業人士將會恢復互聯互通，過往頻繁的交流、考察活動及業務往來亦會逐漸回復正常，局方定當和業界好好把握這機會。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，有序通關標誌着香港在復常路上邁進一大步，更是民心所向，讓大家年近歲晚歡聚團圓；金融業界朋友對逐步有序通關引頸以待，相信通關定有助更高效連接內地與香港資本市場，並提升業界對內地客戶的服務；跨境往來有序恢復，令物流業、商務及觀光旅客往來、零售及飲食業等受惠。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，能夠在農曆新年前有序地通關，對商界來說絕對是好消息，廠商或中小企能夠回復「面對面」的商貿往來，亦促進展覽活動重新活躍起來，進一步說好香港故事，對社會及經濟重新出發帶來積極影響。

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



+ 2

運輸及物流局局長林世雄表示，衷心感謝運輸及物流局、運輸署、民航處、海事處的同事群策群力，爭分奪秒，在這段時期與內地多個部門不斷協商；他亦感謝海陸空各公共交通營辦商，在極短時間內無休止為通關的交通配套做好準備。局方指跨境運輸有序恢復，不但提振全港海陸空運輸業界，更帶活兩地的人流物流，為香港整體經濟注入強大動力。

政制及內地事務局局長曾國衞認為在過年前為市民送上這次的通關安排，相信普羅市民及社會各界都會興奮雀躍不已，各司局長及相關部門正全速就各自政策範疇作出通關相關部署，務求令通關各項安排運作順暢，並早日達致全面通關。