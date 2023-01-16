每周疫情｜上周確診宗數減半至近62萬　7日平均死亡率倍增至0.76%

本港逐漸復常，高鐵周日（15日）正式復運。回顧上周（1月9日至15日）疫情有明顯回落跡象，錄得本地及輸入個案共61,777宗，比之前一周（1月2日至8日）大減接近一半59,169宗或48.9%。



上周平均留醫病人總數為4,390，按周減少14.27%。至於死亡個案方面，兩周的死亡人數差距不大，上周有471名患者離世，比前一周只少2人，不過對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.371個百分點，倍增至0.762%。



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錄得2宗Omicron亞型XBB.1.5本地個案

上周確診個案共有61,777宗個案，較之前一周的120,946宗大減一半。其中輸入個案方面，上周為1,688宗，比再上一周的2,391宗減少703宗或29.4%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為2.72%，按周上升0.66個百分點。

上周變種病毒Omicron亞型數字則出現上升趨勢，截至本周日（15日）零時零分，輸入個案維持不變，目前累計發現226宗XBB、1宗XBB.1.5、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案方面，XBB增4.05%至180宗、新增2宗XBB.1.5為本地首次出現病毒、BQ1.1增6.06%至210宗、BF.7增33.33%至36宗，至於其他病毒株個案維持不變。

留醫病人人數方面，截至昨日的7日平均為4,390人，比對上一周少14.27%，至上周日平均新入院病人逐漸回落至300宗水平，按周減少31.66%。一周單日最少有416人入院，至本周單日最少298人入院。

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單日新增危重個案相隔一個月再回落至20宗水平

上周單日新增危殆及嚴重個案有下跌趨勢，上周7日平均為44人，按周減少37.14%，昨日單日新增危重總數相隔一個月後再次跌至20宗水平。上周平均危重總數為402人，比再上一周增12.99%。其中上周正接受深切治療人數達49人，與再上一周相距不大。

上周平均每日67.3人不治

死亡個案方面，上周共471名患者離世，比對上一周只少2人或0.42%，7日平均死亡人數為67.3人，本港累計有12,813人離世，而昨日單日死亡率突破1，達到1.054%，創8個月新高，而7日平均死亡率由前一周的0.391%升至上周的0.762%。