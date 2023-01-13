北京重症高峰未過　曾光：全國發病高峰將持續2至3月，憂農村疫情

中疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，中國新一波新冠疫情發病高峰還將持續2至3月，他也指出北京重症高峰未過。春節將至，曾光表示，現在最該關心的是農村疫情的防控，如何落實是一大關鍵。



內地疫情暴發，據北京大學國家發展研究院馬京晶等人組成的課題組近日發布的最新報告顯示，「新十條」出台後約13天，即去年12月20日，全國多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。截至今年1月11日，全國新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。

北大國發院報告：全國或有超過9億人已感染新冠

財新網報道，曾光8日在「神州細胞新冠重組蛋白多價疫苗研發成果發布會」的演講中分析，去年（2022年）12月以來，中國多地經歷了COVID-19感染高峰，河南、北京、江蘇等地最近都宣布度過了高峰。曾光說，這次流行是一波一波的，先是北京，然後是廣州、成都、重慶等。

曾光提醒，北京流行最高峰已經過去，但重症高峰還沒有，有的地方流行高峰才剛開始，或者有的地方城市開始了，農村還沒開始。曾光認為，全國發病高峰還會持續2至3個月，重症高峰持續時間更長一點。

曾光憂心，農村有大量留守人員和「老弱病殘」，且醫療基礎和防護條件差。他坦言，針對農村防控的策略寫得都挺好，「但策略如何實現，這是大問題」。

針對Omicron XBB.1.5變異株持續受到關注，曾光則認為，XBB.1.5在中國不會掀起大浪，至少最近不會。

中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光。（網絡圖片）

曾光指出，目前中國正處於感染高峰，疫苗免疫與自然感染相加，「會在一段時間內達到一定的群體免疫效果，對國外的變異株不會過分敏感」，他認為，即使XBB.1.5在中國造成傳播，傳播速度也不會太快。

曾光認為，XBB.1.5不會像內地疫情放寬防控第一波時迅速出現感染高峰，也不會出現類似的重症高峰。

針對目前Omicron變異株的最新流行情況，中國疾控中心病毒病所研究員陳操13日指出，到目前為止，中國暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。