鄧桂思案｜家庭醫生憂承受風險　李夏茵：跟臨床診療指引獲保障

女病人鄧桂思2017年疑因聯合醫院兩名醫生「開漏藥」導致急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，兩名涉事醫生近日被控誤殺罪。基層醫療健康藍圖研討會今日（15日）舉行，期間有醫生關注日後家庭醫生風險及責任，醫衛局副局長李夏茵表示，相信醫生只要依從當局擬制訂的臨牀診療指引及遵從制度框架，即可獲得保障。



基層醫療健康發展督導委員會召集人梁卓偉則表示，醫管局發表的質素及安全年報，是為了定期檢視醫療失誤並作出改善而制定，現時卻失去這些精神，認為有必再次重拾。



女病人鄧桂思2017年疑因聯合醫院兩名醫生「開漏藥」導致急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，兩名涉事醫生近日被控誤殺罪。（病人家屬提供）

基層醫療健康藍圖研討會今日舉行，吸引近300位來自界別的嘉賓。醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，過去三年疫情為全球公共衛生帶來挑戰，反映基層醫療的重要性。他形容本港的醫療改革必須在高速路上。他又強調，藍圖已列出具體建議及執行計劃，為基層醫療健康的未來發展勾劃策略性的路線圖。

就鄧桂思案近日再有進展，涉事開漏藥醫生被起訴誤殺罪，有醫生在會上關注日後家庭醫生承受的風險及責任。李夏茵表示，病人將由跨專業團隊跟進，責任將共同承擔，又指相信醫生只要依從當局擬制訂的臨牀診療指引及遵從制度框架，即可獲得保障。

梁卓偉亦於會上引述近日於《新英倫醫學雜誌》發表的研究，指出約兩成醫學不良事件屬可避免事故，而醫管局發表的質素及安全年報，是為了定期檢視醫療失誤並作出改善而制定，惟現時似乎失卻其精神，認為有必要再次重拾。梁又指，與病人建立長久互信，才是對醫生最好的保障。