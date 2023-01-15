高鐵復通｜首個內地團有團友過關健康申報遇阻滯　全團改坐下班車

廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今（15日）恢復行駛。不過疫情下港人北上需要完成健康申報，及持有核酸檢測陰性證明，過關時間相比往日需時，惟列車準時出發並不等人，以致部份市民大失預算。

有旅行社今日辦東莞兩日一夜團，原定今早8時乘坐往廣州東的首班車，在中途站東莞落車，因部份團友不諳手機操作，健康申報需時，為確保順利出發，只能改坐下一班10點開出的列車。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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大航假期東莞團$799任浸溫泉

高鐵恢復行車首日，西九龍站入境及離境大堂均人來人往。開往廣州東的頭班車在早上8時開出，不過疫情尚未完結，出入境仍設有檢疫措施，有旅行團因此未能如期出發。

大航假期在上周推出東莞兩日一夜團，每人淨團費799元。行程包括暢遊「四大古墟」之一的觀瀾古墟；在塘廈三正半山溫泉酒店，任浸38個養生溫泉；並包海鮮自助晚餐、招牌鴻運原隻有米豬、紅蔥頭淋雞宴等。

大航假期推出首個高鐵團（大航假期Facebook圖片）

原定今早8時坐頭班車出發

該團原定在今早乘搭開往廣州東的頭班高鐵，準備在中途站東莞站下車。大航假期回應指，除要出示核酸陰性證明外，在高鐵站出境亦需要完成健康申報。惟部份團友可能不諳手機操作，填寫資料需時，為確保團友可順利登上列車，決定更改乘搭早上10時的班次出發。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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坐高鐵前先做好一個準備

其實記者在上周日（8日）兩地通關首日，亦曾北上深圳直擊當地市況。惟在福田口岸過關時，亦因WeChat微訊的健康申報「卡關」，加上身處邊境手機訊號不穩，以致花時15分鐘，才成功獲取健康申報的二維碼。

因此市民在北上前，最好先在手機下載WeChat，並確保網絡暢通無阻，甚至過關前的空餘時間先完成健康申報，以及預留時間過關，否則將可能無法及時上車，得不償失。