廣州東直擊｜孝順女帶父母遊港讚方便快捷　港媽：高鐵票貴但省時

香港高鐵今日（15日）重新投入運作，增設西九龍站來往廣州東站的班次。不少居住廣州東的乘客大讚新班次方便，有女士帶同兩老到香港遊玩，形容西九龍站感覺「清清爽爽」，相反以前乘城際直通車到紅磡站，設備較舊交通也不便。

有在廣州東工作的港媽，帶同3年未回港的兒子探親，笑言「可能已經唔認得人」，她又指，雖然高鐵車票比經羅湖來港貴少少，但「唔使經羅湖，車票係貴少少，但買到時間。」



▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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記者在廣州東站守候回港乘客。家住廣州東的韋小姐帶同兩老乘坐高鐵到香港，她稱以往曾在香港生活八年，今次會逗留兩天探親，之後再轉機去美國。

韋小姐稱，以往要特意到廣州南站，才可以乘高鐵，今次第一次直接到西九龍站，形容感覺「清清爽爽」，「西九龍站感覺好很多，交通也很方便，紅磡站有點舊。」她期待會帶父母乘天星小輪、到大館拍照、去茶餐廳食豬排飯、去茶樓飲早茶。

家住廣州東的韋小姐帶同兩老乘坐高鐵到香港（鄭子峰攝）

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韋伯伯就表示，以往因疫情關係要隔離，所以一年未去過香港，今躺其實是去美國探兒孩，順道落香港逛一逛，看看是否比以前熱鬧，韋太太就笑言，自己是「陽過」，不擔心香港疫情。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼



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在廣州東工作的梁女士3年沒有回香港，今次帶同5歲大的兒子的到香港，與老爺及親人拜年，坦言「真係好掛住」，兒子已超過3年無見過親友，「佢嗰陣仲好矮，依家返去都唔認親人」。

梁女士帶同5歲大的兒子的到香港，與老爺及親人拜年，坦言「真係好掛住」，兒子已超過3年無見過親友，「佢嗰陣仲好矮，依家返去都唔認親人」。（鄭子峰攝）

她表示，以往去香港要先到羅湖過境，現時有高鐵往西九龍站，雖然班次差不多，但時間方便又快捷，「唔使經羅湖，車票係貴少少，但買到時間。」