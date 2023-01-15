高鐵復通｜西九龍站一地兩檢　填電子申報卡關　離港全程20分鐘

香港高鐵停運3年今日（15日）終於復運，相信不少市民因久未坐高鐵而感陌生，《香港01》記者實測經西九龍站登車，乘客在自助通道閘口，插入回鄉證便可入閘。不過，在辦理電子健康申報比較花時間，花費了10分鐘才完成，尤其需要提供「其他境內聯絡人」，如果獨行北上就比較「頭痕」。其後經一地兩檢完成入境程序，便可到候車室等上車。全程大約20分鐘。



▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼



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1. 入香港西九龍站

由於高鐵已取消實體車票，乘客只需持回鄉證，到大堂自助通道便可進入車站。首先將回鄉證正面放入讀卡機左上角，再除下口罩做人臉識別，成功後便可入閘。

注意：必須於開車前30分鐘入閘，才能使用自助通道。否則需要到櫃位經人手辦理入閘。

2. 出境香港

入閘後經安檢，再落一層電梯到離境大堂。港鐵會要求乘客離境前完成電子健康申報。

電子健康申報表可以用WeChat或電子表格，方法一樣。首先掃𣈴QR code，填寫申報表，因乘客是進入內地，所以要點選「入境」，然後輪入基本個人資料，手機號碼要加「852」；至於「其他境內聯絡人」是必須填寫，可以提供同行人士的資料，但如果「單拖」及無內地親人，就要自行想方法。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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3.入境內地

西九龍高鐵站採用一地兩檢，乘客進入「內地範圍」後，要掃𣈴健康申報表的QR code，再到關口出示回鄉證，經關員核對後便可「入境」。

4. 候車室等上車

乘客進入候車室後，留意屏幕顯示班次的登車時間及月台，現場會有廣播提醒。乘客到指定閘口，在入閘機出示回鄉證掃瞄，便可以進入月台登車。

注意：由於已取消實體車票，乘客如要查閱自己的車廂及座位，有三個方法：現場購車票會有收據，上面有顯示座位；經網上購票，需下載12306 app查詢；到月台詢問處查詢。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼

