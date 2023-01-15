高鐵復通｜實測內地高鐵回港七步驟　適值春運人潮擠擁須提早進站

廣深港高鐵香港段重開，乘客今（15日）起可在西九龍站乘高鐵列車往深圳、東莞及廣州等地，但出入境須持48小時核酸陰性證明。《香港01》記者今早實測坐高鐵前往深圳北站，再坐高鐵返回西九龍站，因現時正直內地春運，深圳北站人頭湧湧，各個月台閘口均大排長龍，乘客坐高鐵回程時務必提早至少半小時至站等候，以免錯過班次。

記者實測亦發現，乘高鐵回港時先要在內地車站經過三重關卡，抵港後亦有四關卡要過，乘客小心注意。



記者今早由香港西九站乘坐7時20分高鐵出發，約早上7時35分便抵達深圳北站，出站後折返隨即回程，準備乘坐上午8時59分高鐵開返西九龍站。由於現時正值春運期間，作為大站之一的深圳北站人頭湧湧，各個月台閘口都有回鄉人潮，大部份手拉行李箱及大包小包，不時發生碰撞，站務人員用「大聲公」維持秩序。

候車閘口在開車前4分鐘停止檢票

記者實測發現，因應多人情況，加上該站較大，班次較密，列車開出前4分鐘會停止檢票，加上進入車站後要安檢行李需時，故乘客回程返港時應最少預早半小時到站，以及不遲於開車時間4分鐘要到達候車閘口，再拍回鄉證入閘，然後到月台候車，否則或可能錯過列車。

▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼



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內地高鐵站進站三程序：

1.預先購票入站

乘客可在12306網站、手機應用程式、西九龍站購票機或經旅行社買回程車票。與香港出發的去程相同，現已沒有實體車飛，乘客憑回鄉卡買車票後，車票資料已存入回鄉證中，可憑卡入站。

以深圳北為例，乘客一入車站內，便須排隊在閘機前掃描回鄉卡，更需除下口罩對機核對容貌。

2.檢查班次出發閘口

內地車站一般較大，有多個月台提供列車服務，乘客進入車站後，立即檢查行李，如果站內人流多，排隊便需時，通過安檢後隨即留意站內大屏幕，按已購買的列車班次，到指定閘口等候。

3.排隊入閘

乘客到指定閘口後，可在閘口屏幕檢視列車情況，並留意指示，當相關列車開始檢票，即可掃描回鄉卡入閘。乘客入閘後，應根據屏幕「地標顏色」一欄列明的顏色，跟從相對應顏色的地標指示登車。

深圳北站內屏幕「地標顏色」一欄列明的顏色，跟從相對應顏色的地標指示登車。（何瑞芬攝）

乘高鐵回西九龍站後還要過四關：

1.檢查內地健康碼

經西九龍高鐵出發乘客，早已須透過微信或網站，申報內地健康申報碼，包括填寫個人資料、曾到地方等，取得QR code並在內地關口掃描後才可上車。同樣地，回港的乘客落車後，亦要先掃內地健康碼，可沿用出發時的健康碼。另外，有職員檢查核酸陰性證明。

2.出境內地

由於西九龍高鐵站採「一地兩檢」，乘客完成健康申報後，即可憑回鄉證出境。

3.入境香港

完成出境手續後，要持香港身份證或相關有效證明文件以入境香港。

4.出站

乘客入境香港後，仍須再在出閘機處掃描回鄉證出站。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼

