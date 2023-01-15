高鐵復通｜往廣州東車程僅快直通車15分鐘　田北辰：不符高鐵定義

斥資864億元公帑興建的廣深港高鐵香港段，終於在停擺近三年後重開。高鐵新增由香港西九龍站前往廣州東站的路線，記者今早（15日）實測試搭，與預計的1小時40分車程相若。

前往廣州東站的路線，部份與過往的城際直通車相同，翻查後者停運前的行車時間表，從紅磡到達廣州東，最快1小時54分鐘到達，大約慢高鐵15分鐘。票價方面，直通車成人最低車票，僅索價210元；比高鐵的最低票價還要便宜30元。

有議員批評，現時的車程不符高鐵定義，要求加設不停站的直通車，將車程縮減至一小時，「咁樣先符合高鐵，一個鐘（車程）比較城際直通車兩個鐘，咁就有意思啦」。港鐵回覆指，高鐵往廣州東可一地兩檢的便利，票價與直通車相若。



▼1月15日 廣州東站直擊▼



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直通車曾約1.5小時由紅磡往廣州東

城際直通車於2020年起便因疫情而停運，《香港01》當時接獲消息指，直通車將永久停運。政府及港鐵至今未承認會停運，僅指會再檢視，不過直通車的網站已關閉。直通車在停運前，每日提供九班從紅磡往廣州東的列車，途中設常平站，車程近兩小時；其中一班不停常平的列車，則需約1小時54分到達。

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翻查過去城際直通車的班次表，廣九直通車於1998至2007年期間，曾採用「新時速」列車，該車車速較快，據2006年的時間表，最快的不停站班次，只需1小時32分。

2006年時，直通車的「新時速」列車，大約1小時32分便從紅磡到達廣州東。（城際直通車網站）

記者實測西九站到廣州東需1小時37分

記者今日乘坐首班從西九龍站往廣州東的高鐵，該班車途經福田、深圳北、東莞南及東莞，最終全程約1小時37分，較原定快4分鐘。行車期間車速大約維持於時速200多公里，但部份路段會減至100多公里。事實上，來往廣州東的列車為「和諧號」，行走該線的「CRH1A」列車，最高時速為200至250公里。「和諧號」行走廣州東至深圳線時是叫「動車」而非高鐵。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼



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通關流程方面，高鐵採用一地兩檢，於西九站完成清關手續，據高鐵網所指一般需約30分鐘；城際直通車則於需分別於兩地完成清關手續，不過在香港的程序較快，事實上其車票於列車開出前20分鐘才截售。

高鐵車票較昂貴 最大差價逾七成

高鐵較停運前的直通車，車程大約快15至20分鐘，但其車費亦較昂貴。西九站往廣州東最便宜的成人票價，二等票為240元，一等則跳升至385元，特等及商務更需433元及721元。直通車方面，紅磡到廣州東便宜的車票為稱為「一等」，索價210元，較高鐵便宜30元；最高級的九廣通列車特等車票（最貴票價）亦只是250元，高鐵特等票相對貴73.2%。

田北辰促不停站往廣州東

實政圓桌立法會議員田北辰今日亦乘坐往廣州東的列車，他直言逾1.5小時的車程「唔符合高鐵嘅定義」。他表示，過往港人一般於早上8時往廣州，晚上7時半回港，認為港鐵可安排相近時段的高鐵，不停站地來往香港及廣州東，「咁樣先符合高鐵，一個鐘（車程）比較城際直通車兩個鐘，咁就有意思啦」。

田北辰試搭往廣州東的列車（鄭子峰攝）

田北辰又稱，本月18至21日，即年廿七至三十，由西九站往福田的車票仍未售罄，但前往深圳北、廣州南及廣州東的則已售罄，認為現時的5,000張北上車票有錯配。他建議，港府應於上述日子，每日增3,000車票，當中廣州南及東各增1,200張，深圳北則多600張。

港鐵：一地兩檢便利

港鐵回覆表示，乘搭高鐵至廣州東站方便快捷，可享一地兩檢的便利，其票價亦與直通車一等座相若，但未回應會否加設不停站的高鐵直通車。港鐵又指，與內地相關部門在票務安排上有協調機制，於列車出發前一定時間，會因應兩地車票銷售情況，再分配餘票，會留意高鐵重啟服務後的情況，與內地相關部門溝通，全力支持政府全面恢復與內地通關的安排。