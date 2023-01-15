廣州東直擊｜高鐵全程1小時37分較預期快　享列車美食宜備支付寶

撰文：孔繁栩
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香港高鐵西九龍站今日（15日）復運，新增前往廣州東的支線。《香港01》乘搭首班G6552列車上廣州東，全程1小時37分鐘比預期中快4分鐘。乘客如肚餓可以光顧小賣部，有粥品、煲仔飯、粉麵、蛋糕、雙皮奶等等，不過，當記者掏出現金時，小賣部鼓勵乘客使用「支付寶」，最終職員要「籌旗」找「散紙」。

▼1月15日　新支線往廣州東首班車經東莞南站▼

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《香港01》今日乘坐首班由西九龍站前往廣州東的G6552列車，上午8時01分開車，途經福田、深圳北、東莞南及東莞，於9時38分到達廣州東站，行足六個站，全程約1小時37分鐘，較預定1小時41分鐘快4分鐘。

列車駛入東莞後高鐵減速

香港高鐵列車首次駛入東莞及廣州東站，列車行駛時速有所減慢，由每小時200多公里減至100多公里，沿途風景有不少大廈，有田地、有工廠、駛到廣州東站境象更繁華。

首班由香港西九龍開往廣州東的高鐵G6552列車，途經各站和等候時間列表。（12306網站截圖）

港式奶茶盛惠28元人民幣

高鐵列車上有小賣部，主要由微波爐「叮」熱飯盒，記者在去程購買了三杯28元人民幣的「港式奶茶」，味道略為過甜，但勝在夠大杯。注意小賣部未必有足夠「散紙」找續，會建議乘客用「支付寶」，但由於沒有安裝「支付寶」，最後列車職員要「籌旗」找錢。

雙皮奶、芝士蛋糕中西合璧

記者在回程時，購買了一盒雞翼、一碗雲吞麵和一盒烤肉飯，盛惠99元人民幣，今次就有足夠「散紙」找續，至於食物味道如何，就因人而宜。

小賣部有售樽裝水10元、粥品16元、花生20元、雙皮奶16元、芝士蛋糕28元、煲仔飯40元、牛柳蝦飯68元等。

▼1月15日　新支線往廣州東首班車開出▼

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