特殊需要兒童偏食增照顧者壓力　職業治療師倡愉快環境增進食動機

香港耀能協會一項調查發現，過半特殊需要兒童家長認為，其子女有偏食問題；三分一家長於子女進食時，情緒會變得焦慮，增添照顧壓力。協會高級職業治療師吳麗如建議，家長可從食物款式和進食環境入手，以循序漸進的方式讓兒童建立對食物的接受程度，例如分析幼兒喜惡食物的特質，編排飯餐，以及在小朋友進食時，締造愉快氣氛和環境，增加他們進食多元食物的動機。



張太（左一）指兒子參加「TASTER@童嚐樂」食物體驗之旅後，開始願意嘗試以前不願意吃的食物。（香港耀能協會相片）

八成受訪家長指子女食物少於20款 美國標準屬偏食

香港耀能協會兒童及家庭支援服務於去年11月，向401位正接受到校學前康復服務兒童的家長進行問卷調查，被訪家長的子女包括發展遲緩、自閉症譜系障礙、專注力不足或過度活躍症等等。調查發現，超過一半家長認為特殊需要子女有偏食問題；三分一家長於子女進食時，情緒會變得焦慮，增添照顧壓力。

協會指，按美國常用改善偏食行為策略的資料顯示，進食少於20款食物已屬於偏食。調查顯示，79%家長表示子女接受的食物少於20款，有9.7%兒童只願進食少於5款食物。另外，有59%家長表示，子女不願意進食蔬菜及調味醬汁，例如豉油、茄汁等。當面對不喜歡食物時，90%子女會拒絕嘗試，有19%兒童會以嘔吐來拒絕。

另外，調查亦發現，認為子女有偏食情況的家長之中，68%家長表示子女最常於家中出現偏食行為。

一級職業治療師譚采妮（左）、香港耀能協會兒童及家庭支援服務總監廖鄧淑芬（中）及高級職業治療師吳麗如女士（右）。（香港耀能協會相片）

高級職業治療師吳麗如指，調查反映特殊需要兒童偏食情況嚴重，部份兒童只願意進食極少量種類的食物，令家長因為擔心子女能否攝取足夠營養感到壓力，最終令彼此關係出現衝突磨擦。

她建議家長應以循序漸進方式，讓兒童建立對食物的接受程度，例如締造愉快氣氛和環境，從而增加他們進食多元化食物種類的動機和能力，改善偏食行為。家長亦可分析幼兒喜惡食物的特質，悉心編排飯餐，如食物款式和進食環境；並應及早向專業人士尋求意見，找出解決子女偏食行為的方法，以減輕照顧壓力。

一級職業治療師譚采妮表示，特殊需要兒童偏食除了影響自身健康，亦影響親子關係，協會早前以感覺統合理念為基礎，設計了「TASTER@童嚐樂」計劃，目的是讓兒童能在「被尊重」和「信任」的環境和氣氛中，透過感覺統合的環境，以「歡樂」和「愉快」的心情來「感受」、「體驗」到「品嚐」食物。