耀能協會鴨脷洲幼兒中心兩幼兒疑被搣　警證接家長報案列虐兒處理

香港耀能協會轄下鴨脷洲幼兒中心於9月6日接獲社署通知，稱中心有兩名幼兒被職員「搣」，社署也已介入事件，會派員到中心調查，而涉事的職員已暫時休假。警方今（17日）證實，9月7日及8日先後接獲一名姓鄭女子及一名姓楊男子報案，均稱其5歲兒子在8月下旬至9月上旬期間於鴨脷洲一幼兒中心內懷疑被人不恰當對待，兩宗案列件列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」（虐兒）處理，現由西區警區刑事調查隊第五隊合併跟進調查，暫未有人被捕。



虐兒問題響起警號。（資料圖片）

兩名家長報案指均為五歲的兒子被人不恰當對待

警方表示，香港仔警署先後在9月7及8日，接獲一名姓鄭女子及一名姓楊男子報案，分別指其均為五歲的兒子在8月下旬至9月上旬期間，於鴨脷洲一幼兒中心內懷疑被人不恰當對待。

西區警區刑事調查隊第五隊合併調查 暫未有人被捕

警方將兩宗案件列為「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」處理，現由西區警區刑事調查隊第五隊合併跟進調查，暫未有人被捕。

耀能轄下的鴨脷洲幼兒中心本月8日向家長發出特別事故通告，指9月6日接獲社署通知，稱中心有一名幼兒表示自己及另一宿生被中心職員「搣」。該中心隨即跟進，翻查閉路電視，而社署幼兒中心督導組及保護兒童科已介入事件，並派員到中心調查，該中心正與上述部門協調。

香港耀能協會向家長發出特別事故通知。

社署周五回覆指涉事職員已停止在該中心工作

社署昨亦回覆指，事件目前仍在調查階段，社署保護家庭及兒童服務課會因應有關兒童的情況召開多專業個案會議，制訂合適福利計劃，並按他們的需要作出跟進。據署方了解，涉事職員已停止在該中心工作。

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