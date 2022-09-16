耀能協會轄下幼兒中心疑爆虐兒　有幼兒稱被「搣」　社署介入調查

繼童樂居事件後，再有幼兒服務中心疑爆虐兒事件，據香港耀能協會的特別事故通知，該會轄下的鴨脷洲幼兒中心於9月6日接獲社署通知，稱中心有兩名幼兒被職員「搣」。該中心隨即跟進，翻查閉路電視，而社署也已介入事件，會派員到中心調查，而涉事的職員已暫時休假。《香港01》正向社署及香港耀能協會查詢。



虐兒問題響起警號。（資料圖片）

事發為鴨脷洲幼兒中心翻查閉路電視

香港耀能協會轄下的鴨脷洲幼兒中心本月8日向家長發出特別事故通知，指9月6日接獲社署通知，稱中心有一名幼兒表示自己及另一宿生被中心職員「搣」。該中心隨即跟進，翻查閉路電視，而社署幼兒中心督導組及保護兒童科已介入事件，並派員到中心調查，該中心正與上述部門協調。

該中心續在通告中指，明白事件或引起家長不安，已安排涉事的職員暫時休假，並指現時中心服務如常運作，職員會盡心盡力照顧幼兒。該中心會在情況許可下，向家長匯報最新情況。

香港耀能協會向家長發出特別事故通知。

據香港耀能協會的網頁資料，該會現有9間幼兒中心。而鴨脷洲幼兒中心的網站則顯示，該中心主要有三項服務，包括為2至6歲幼兒提供的全日教育及照顧、為初生至6歲家中有照顧困難的幼兒設立的5日住宿服務、以及為初生至6歲幼兒提供的早期訓練與治療服務。

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