機場去年12月客運量達160萬人次　較2021年同期升逾九倍

本港防疫措施於去年底大幅放寬，機管局數據顯示，2022年12月機場客運量達160萬人次，較2021年同期升逾9倍，而飛機起降量亦同期增加8.7%至15,770架次。機管局又指，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。



機管局數據顯示，2022年12月機場客運量達160萬人次，較2021年同期升逾9倍。（資料圖片/余俊亮攝)

機管局表示，2022年機場客運量達570萬人次，按年上升318.4%，即3.1倍。而貨運量及飛機起降量合共為420公噸及138,700架次，分別下跌16.4%及4.2%。

港府去年底陸續放寬防疫措施，在2022年12月，機場客運量達160萬人次，較2021年同期躍升938.7%，即增逾9.3倍。飛機起降量較同時期相比亦增加 8.7%至15,770架次，貨運量則較去年同月下跌26.4%至351,000公噸。

往來東南亞及日本旅客量升幅最顯著

其中，受香港居民及訪港旅客人數上升帶動，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。

機管局行政總裁林天福表示，政府於去年下半年放寬旅遊限制及入境旅客檢疫要求，形容機場「終於迎來曙光」。他相信隨着與內地「通關」，機場旅客量將會繼續恢復。

值得注意是，機管局評估全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張，加上全球供應鏈受阻，貨運量繼續受到影響，例如去年12月份進口及出口貨運量，分別較前年同期減少33%及26%，同時往來東南亞、北美及歐洲的貨運量錄得相若明顯跌幅。