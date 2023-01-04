日本1.8起准香港航班用所有機場及加班　運輸局爭取撤銷全部限制

日本當局今日（4日）再放寬對香港航班的限制，由下星期日（8日）起香港前往日本機場的航班也可使用指定七個機場以外的其他日本機場，並可增加若干由香港前往日本機場的航班。運輸及物流局局長林世雄對決定表示歡迎，指特區政府會繼續和日本當局跟進，以期日方能撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。



▼12月30日 日本限降令首日上機乘客簽聲明7日內沒有到過內地▼



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運輸及物流局在Facebook表示，日本當局今日（4日）再放寬對香港航班的限制，由下星期日（8日）起，由香港前往日本機場的航班，將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場，局長林世雄對決定表示歡迎。

香港與日本當局達成協議，由香港往札幌新千歲、福岡和那霸的航班，乘客必須申報七日內未曾到過中國內地，否則禁止登機；到成田、羽田、關西、名古屋中部四個機場，則沒有此限制。

運輸及物流局長林世雄表示，政府會繼續和日本當局跟進，以期日方能撤銷所有針對香港航班的限制。（張浩維攝/資料圖片）

林世雄表示，政府會繼續和日本當局跟進，以期日方能撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。他又提到航空公司可增加若干由香港前往日本機場的航班，而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，亦可如期開展其往來成田機場的新航班。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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大灣區將於本年12月1日起推出香港—台北航線。（楊凱力攝/資料圖片）

大灣區航空周日早上首航東京

大灣區航空今日亦宣布將如期於本年1月12日起推出一星期七天的香港—東京（成田）航班航線，HB530航班每日早上9時20分從香港飛往東京（成田）；HB531航班每日下午4時從東京（成田）飛往香港。