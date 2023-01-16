維園年宵開鑼　市民搶購1米高桃花敬佛　「一千蚊都唔使抵喎」

農曆新年將至，闊別一年的維園年宵今日（16日）復辦，有市民一早入場，購入約1米高的桃花，打算用作敬佛，興奮地指「一千蚊都唔使，好開心好靚啊，又抵喎」。又指「過年擺鮮花，我覺得個人好精神。」亦有家長第一次帶同兒子逛年宵，惟今年乾貨區從缺，她認為較為可惜，期望明年恢復乾貨區，「多啲嘢唔同嘢買」。



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維園年宵今日首日復辦，今早10時陸續有花農準備開檔，大約11時許人流逐漸增加。市民葉女士準備了約2000元買花，手持一棵大桃花的她表示，桃花用作敬佛用，興奮地指「一千蚊都唔使」。她稱，以往「年宵一開就即刻嚟買」，惟去年因疫情緣故，政府宣布取消年宵，「舊年有錢都買唔到，今年我好開心，啲花好靚」。

「過年擺鮮花，我覺得個人好精神」

她又指，以往是下午時份才過來買花 ，不過今早特地早早前來，擔心「賣晒啲靚花」。問及如何判斷何謂「靚花」？她笑言「唔知啊，啲花好合眼緣，好似見到啲花笑咁。」她續指，打算在年宵逛一逛才到花檔取花，希望買些水仙、蘭花，「有啲攞嚟敬佛，有啲喺屋企自己擺」，直指「過年擺鮮花，我覺得個人好精神！」

葉女士入場選購桃花，她興奮指「一千蚊都唔使。」（林靄怡攝）

花檔嘆人流比疫情前少 旺丁不旺財

陳先生亦有購買桃花，自言是桃花大王新發花園的擁躉。他表示，花了500多元購入桃花，「年年都幫襯佢買……啲花開得又靚又開到底，非常之好。」並打算將桃花放置在家中的客廳。被問及今早人流是否較為冷清，他指「第一日就啱啱開啫，啲人冇咁快嚟嘅。」

新發花園負責人倪女士表示，雖說桃花是自家種植，但人手及肥料相較以往較為昴貴，料貴約10%以上。現時一棵中型桃花定價大概600多元，之前定價400至500元左右。她又指，今早人流非常少「今朝都冇人流，你睇睇邊有人行啫」，更比疫情前年宵第一日「人少好多」，加上旺丁不旺財，客人較多只看不買。

年宵不設乾貨及熟食區感可惜

謝女士今日帶同兒子參與幼稚園的行年宵活動。她指，兒子是第一次行年宵，兒子對記者表示「開心」。被問及今年乾貨區從缺，她認為較為可惜，期望明年恢復乾貨區，「多啲嘢唔同嘢買」。

另外，在附近居住的謝太購入年桔，她認為之前年宵有乾貨區及熟食區，「有就高興啲開心啲」，惟也明白「因為疫症冇辦法啦」。

現場觀察所見，水仙花細盤定價約268元，大盤則為448元；五代同堂細盤128元、大盤168元；一細盤滿堂彩約198元、一大盤大紅大紫約868元，藏寶園更需968元；日本桃花大盤約680元，細盤約530元。

今年沿用紅、黃、綠燈形式疏導人流

食環署早前公布，2023年農曆年宵市場於今日（年廿五）至22日（年初一）凌晨2時，一連7日在15個地點舉行，共設922個濕貨攤位銷售年花。除相關防疫措施外，各銷售點會應用科技措施監察人流數量並控制場內人數，以方便市民有序入場。

署方表示，當人流增多，取票系統會啓動，市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。收到通知後，在60分鐘內到達召集區便可進場。15個年宵市場的人流及輪候情況，會以紅、黃、綠燈形式，在各年宵市場現場及食環署網頁上顯示，以方便市民知悉人流情況。