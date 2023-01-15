年宵花市周一開幕　巨型紅色牌坊空降維園　叫「紅運鐺頭」有原因

15個年宵市場明日年廿五（16日，星期一）開放至年初一（22日）凌晨，其中全港最大的維園年宵市場，今年新增引人打卡之處。在2020年「香港建築師學會年度概念設計比賽」得獎作品「紅運鐺頭」牌坊大門，延至今年終在維園豎立，在銅鑼灣糖街入口一望就見，料成打卡點。



各花檔負責人在今日（15日）趕緊將年花上架，造型各異、鮮豔奪目的年花令維園變得五花十色，除了桃花、水仙、五代同堂及蘭花外，也有花檔引入由日本直送的櫻花盆景，售價480元。有檔主預期今年生意額可增三倍，超過100萬元。



2023年年宵市場將於1月16日年廿五開幕，維園年宵市場銅鑼灣糖街入口豎立巨型牌坊大門「紅運鐺頭」，紅繩吊住一個個「虎鈴」。(盧翊銘攝）

「紅運鐺頭」意思不只祝福「鴻運當頭」

今年維園年宵市場續只設濕檔賣年花，如由銅鑼灣糖街入口，便會看到一個巨型紅色牌坊大門，名稱與吉利祝福語「鴻運當頭」讀音一樣，但卻是「紅運鐺頭」。

「紅運鐺頭」牌坊大門是2020年「香港建築師學會年度概念設計比賽」得獎作品，「紅運鐺頭」牌坊大門，由四位藝術家設計，集結代表家庭團聚的牌坊、象徵「祝福」的紅繩及代表2021年牛年的牛鈴，因此名稱上用鈴鐺的「鐺」。原擬於2021年維園年宵豎立，但當年因疫情一度取消，其後准復辦但有限制，去年更全面取消，結果「紅運鐺頭」牌坊大門延至今年才設立，而牛鈴則改為「送虎迎兔」的虎鈴，寓意「虎鈴祝福送五嶽，兔生瑞氣秀三春」。

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日本直送櫻花盆景運費比前年貴一倍

各年宵市場明日開幕，花園花檔的檔主趕在今日將年花上架，及執拾好花檔。

有花檔售賣由日本直運的限量版日本櫻花盆景，售價480元，亦有同為日本品種的珍珠杜鵑，售價288元，一年可開四次花。攤檔負責人陳小姐指花的供貨穩定，但由於要由日本運送到香港，運費比前年貴一倍，但花價升不超過5%。

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「新丁」維園擺檔主打台灣蘭花

亦有檔主主打台灣蘭花，即台灣品種的蘭花苗，於香港培植。檔主蔡小姐展示其中名為「大吉大利」的大盆蘭花，其上掛着兔型吊飾及小紅燈籠作裝飾，售價1,288元，小盆紫色蘭花則賣168元。

蔡小姐是首次在維園年宵市場擺檔，她認為生意好壞是靠運數，「有賺有蝕」，但仍期望可以「搵返本錢」。

▼15個年宵市場及花市▼



自家設計風格各異蘭花

另一檔則專售自家設計，風格各異的蘭花。其中一盆黃金蘭花，名為「百花爭鳴」，其上掛有白色兔子吊飾，售價3,380元。檔主梁小姐指經過三年疫情，可以舉辦年宵花市已是滿心歡喜，故抱持「隨心去做」的態度，對於生意表現亦有信心。

她指來貨充足，未因疫情受太大影響，不過相比往年，今年花的售價升了約兩成，主要是因運費上升。

有花檔則售粉佳人蝴蝶蘭，售價1,680元，以新款的白色「酒杯盆」承載。此外還有銀柳，因諧音「銀留」，寓意財源興旺，花期約3至6個月，售價628元。負責人劉小姐預計今年生意額可增三倍，超過100萬元。

其他年花：

* 小蘭花，具藝術造型設計的，售價1180元。

* 日本海棠，售價2680元，配有招財貓及小紅燈籠等飾品。

* 大花蕙蘭，日本品種但在內地培植的，售價2880元。

