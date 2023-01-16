疫情．1.16｜高鐵車票配額周二增至1.4萬　單日確診宗數少於5000

香港疫情方面，衞生署衞生防護中心今日（16日）公布新增4,653宗確診感染個案，按日大幅回落逾兩成，再多50名患者不治。

運輸及物流局局長林世雄晚上在社交網站宣布，經香港和內地相關單位協調後，由明天（1月17日）起，可供發售車票的數量將由每日雙向1萬張，增加至1.4萬張。



全港15個年宵花市今日（16日）開幕，但只准賣濕貨即年花。高鐵香港段停擺三年後昨日恢復行駛，港鐵表示有逾6500人乘搭。



今日疫情概要：

-增4,529宗確診，較昨日減少逾1,500宗。

-輸入個案124宗，佔整體個案比率2.66%；相比同日27,958機場入境旅客人次，確診比率則為0.44%，七日平均比率是0.87%。

-新增50名患者死亡，7日平均死亡率為0.834%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12863人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.6955，回落速度減慢。（港大醫學院圖片）

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【00:12】繼HK Express香港快運取消2月上旬部份日本航班後，國泰航空周一（16日）深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消2月3至16日往返香港及日本的部份航班，涉及東京成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場及福岡機場航班，共計50班往返日本航班。

▼國泰航空2月3至16日取消的日本航班▼



【22:22】國泰航空公司空中服務員工會今晚9時許，再在社交平台發文表示，遺憾地通知會員，資方無法應工會要求在明日（17日）開會。工會指，很多問題在去年已與資方討論過，惟未達共識，正式宣布由本周四起開始「按章工作（Work-To-Rule）」行動。工會也特別提醒，航班安全是首要原則，即使按章工作，也沒有改變。

【21:46】澳門與香港於1月8日免檢疫通關，大三巴及手信街周末都逼滿了遊客，手信店及藥房都有不少生意。澳品薈是位於手信街的一間澳門品牌展銷中心，負責營運的澳門廠商聯合會副理事長馮嘉林指免檢疫通關後人流相差好遠，形容「日日高」，認為到農曆新年入境的港人會更多，銷售額會更好，尤其是零售業會有很大幫助。

【21:41】港鐵歡迎政府決定增加至14,000張，新增車票將於明日售票時間於各渠道發售，並會按照實際情況包括乘客需求，靈活作出安排。乘客可到12306手機應用程式經註冊成為用戶後透過網上途徑，或到高鐵站或指定旅行社購買車票，如有問題可致電 21200888 查詢。

港鐵表示，高鐵昨日（15日)重啟服務首日運作暢順，臨近農曆新年，乘客對跨境出行的需求切，高鐵團隊已做好準備，並會繼續與內地相關部門緊密聯繫，全力配合政府逐步、有序、全面恢復與內地的互聯互通，為跨境乘客提供安全可靠、便捷舒適的列車服務。

【20:39】香港與內地日前（8日）放寬入境檢疫要求，內地市民可到港自由行，不過仍未可以組團到港，香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠指目前國內不少遊行社在疫情下已解散港澳部，預計最快亦要3月才可再投入服務。另外旅遊巴司機的人手亦不足，預計初步要500至1,000位司機才足以應付需求。

【19:43】香港與內地在上周日（8日）首階段免檢疫通關，廣深港高鐵香港段在昨（15日）恢復行駛。不過尖沙咀廣東道今（16日）人流依然不及疫前的水平，不過仍有自由行旅客，即日來回到港購物，有珠海旅客闊別香港三年，稱隨心購物，「睇到想買就買」，更趁新年添置最新的iPhone手機。不過現時來港的簽證需時三日，他對未能及時觀看陳奕迅演唱會感到難過。

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【19:20】皇仁書院學生今年首次到荃灣南豐紗廠參與年宵市集，在年廿八（19日）至年三十（21日）的下午擺檔。年宵籌委會主席伍正楓指，今年不能到維園年宵市場擺檔令他們感到非常失望，幸得南豐紗廠的年宵場地，令他們留下珍貴的中學回憶，「一班兄弟一齊奮鬥，幾辛苦都值得。」

▼1月16日 皇仁書院學生轉戰南豐紗廠參與年宵市集▼



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【19:02】本港逐步與內地及海外通關，旅發局今日（16日）公布，去年全年有604,564人次訪港，較2021年勁升5.6倍，主要客源來自內地及東南亞等。旅發局下月起會加強全球宣傳，率領本地旅遊業界「走出去」，亦會陸續舉辦「兔躍香港迎新春」、Clockenflap、馬拉松、國際七欖等，並向旅客派發消費優惠券，刺激本地消費。

【19:01】撲熱息痛藥物早前在市面出現短缺，更現炒賣潮。港九藥房總商會副理事長張德榮今（16日）稱，市面的止痛退燒藥供求已恢復穩定，「個別缺貨品牌亦不難購買」。《香港01》記者今午到灣仔及荃灣一帶萬寧或屈臣氏視察，發現有部份含撲熱息痛藥物告售罄。有店員表示，「幸福傷風素今朝都有......日日都有貨返，但呢唔知（會否）拎返嚟（賣）。」

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▼1月15日 廣州東站設施直擊▼



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【19:10】運輸及物流局局長在facebook宣布，經香港和內地相關單位協調後，由明天（17日）起，可供發售車票的數量將由每日雙向一萬張，增加至一萬四千張。港鐵稍後會公布新增車票的發售詳情。

林世雄指感謝本港和內地相關部門以及鐵路營運單位通力合作，按照穩妥有序的原則，逐步增加車票數量，讓更多乘客能乘坐高鐵來往兩地。

【19:04】政府今日（16日）表示，將軍澳明德邨、深水埗區長沙灣邨、元朗區帝庭居等共7處地點污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，將向該處居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【17:00】衞生署衞生防護中心今日公布新增4,529宗本地感染個案和124宗檢測陽性輸入個案，總數4,653宗，按日大幅回落25%，另有多50名患者不治。

【15:38】HK Express（香港快運）今午（16日）公布，由於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，取消部份2月1日至16日來往日本的航班，包括香港往日本沖繩機場、大阪-關西機場、東京-羽田機場、及東京-成田機場的多個航班。受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。

【15:56】中港兩地恢復開關，海洋公園今（16日）公布一系列農曆新年活動，找來Baby Shark與PinkFong在期間限定登場，而入場人士可憑滙豐信用卡獲門票優惠，亦可購「無限FUN入場證」在四月前無限次入場。

主席龐建貽透露，最近的聖誕節及新年，錄得去年4月以來最高的入場人數。他承認仍要一段時間才恢復過往客量，但對前景抱審慎樂觀的態度，將招聘350名員工。



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【14:21】農曆新年將至，闊別一年的維園年宵今日（16日）復辦，有市民一早入場，購入約1米高的桃花，打算用作敬佛，興奮地指「一千蚊都唔使，好開心好靚啊，又抵喎」。又指「過年擺鮮花，我覺得個人好精神。」亦有家長第一次帶同兒子逛年宵，惟今年乾貨區從缺，她認為較為可惜，期望明年恢復乾貨區，「多啲嘢唔同嘢買」。

▼1月15日 維園年宵市場開幕前夕▼



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▼15個年宵市場▼



【13:44】港澳旅遊業界今日（16日）舉行交流會午宴，旅遊局副局長程衛東表示，1月8日免檢通關後，訪澳香港旅客立即由1月7日的2,717人次升至5,630人次，上周六（14日）更錄得過10,084名港人入境，即短短一星期內入境港人錄得倍增。

他又提到旅遊局將舉辦多個旅遊盛事，例如農曆新年期間花車匯演等多個慶節活動，程衛東又說，澳門將舉行煙花匯演，而遊客亦可於特設的煙花炮竹區一同放煙花，以感受節日氣氛，另外亦會以每月一主題的方式吸引遊客。

▼1月15日 澳門旅遊局邀香港旅遊業界代表考察▼



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【13:44】中港首階段免檢疫通關，港府日前公布由本周三（18日）起一連四天，即年廿七至年三十期間，將陸路口岸的每日北上名額增至6.5萬人，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目表示，部分市民需要上班未能趕及北上，盼增配額安排延長至農曆新年期間。



批發及零售界立法會議員邵家輝則指高鐵復運後，尖沙咀名店及珠寶店顧客的消費額增兩至三成，認為本港有能力接待更多旅客，盼政府加快增加通關名額。

【13:12】本港防疫措施於去年底大幅放寬，機管局數據顯示，2022年12月機場客運量達160萬人次，較2021年同期升逾9倍，而飛機起降量亦同期增加8.7%至15,770架次。機管局又指，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。

【13:09】第五波疫情期間，港府接連收緊防疫措施，最終郵輪公海遊「清零」。本身持有「雲頂夢號」的亞洲郵輪品牌名勝世界郵輪今日（16日）宣布，船隊新成員「名勝世界壹號」將投入香港郵輪業務，由3月10日起，推出從香港母港，每周出發的兩晚及三晚公海遊行程。

▼1月15日 首班往廣州東列車抵達▼



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▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼



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【13:09】撲熱息痛藥物早前在市面出現短缺，更現炒賣「必理痛」情況，不少人四出搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮今（16日）於港台《千禧年代》表示，市面的止痛退燒藥供求已恢復穩定，「個別缺貨品牌亦不難購買」，過去一周所見，亦未見有內地人來港搶購。

衛生署指引建議，業界不應向單一顧客售賣超過60粒「撲熱息痛」類藥物，張德榮稱樂見業界自律代替立法規管，亦暫無收到市民投訴有藥房涉大批出售。

▼1月15日 深圳北站春運逼爆▼



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▼1月15日 港鐵及旅發局歡迎首批南下高鐵乘客▼



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▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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【07:00】本港逐漸復常，高鐵周日（15日）正式復運。回顧上周（1月9日至15日）疫情有明顯回落跡象，錄得本地及輸入個案共61,777宗，比之前一周（1月2日至8日）大減接近一半59,169宗或48.9%。

上周平均留醫病人總數為4,390，按周減少14.27%。至於死亡個案方面，兩周的死亡人數差距不大，上周有471名患者離世，比前一周只少2人，不過對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.371個百分點，倍增至0.762%。