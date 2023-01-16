年宵市場2023｜1.16開鑼　維園一帶設行人專區　糖街、渣甸街封路

2023年農曆年宵花市下周一起（16日）開幕，為期7日至年初一（22日）清晨，在全港最大花市維多利亞公園，警方今日（13日）公布下周一起將在銅鑼灣及天后一帶實施特別交通安排。其中，景隆街以東的駱克道、東角道及百德新街以西的記利佐治街將設行人專用區，並將於下周一起啟用。



此外，糖街、加寧街、渣甸街等多條道路需要封閉在年宵期間封閉。警方提醒在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將可能在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。警方又指出，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。



▼2021年2.7維園年宵花市情況▼



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行人專用區將於下周一（16日）至周四（19日）下午4時至晚上11時59分、下周五（20日）下午4時至翌日凌晨1時，及下周六（21日）中午12時至翌日凌晨3時生效：

－景隆街以東的駱克道

－東角道

－百德新街以西的記利佐治街

以下道路或於下周一（16日）至周四（19日）上午10時至晚上11時59分，及下周五（20日）上午9時至翌日凌晨1時封閉：

－通往介乎帆船街與興發街的栢景臺停車場的電氣道支路，前往栢景臺停車場的車輛除外；

－介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外

－興發街近琉璃街的避車處

－介乎興發街與銀幕街的琉璃街（收費錶停車位及殘疾人士停車位將不受影響）

－如有需要，介乎歌頓道與帆船街的電氣道半條行車線將會封閉，以擴大行人專用區

下列道路或於下周一（16日）至周四（19日）下午4時至晚上11時59分封閉：

－糖街

－介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線；

－記利佐治街

－百德新街

－加寧街

－ 介乎記利佐治街與大坑道天橋的告士打道北行線（如非人流需要，往中環方向的大坑道天橋北行線將維持開放）

－京士頓街

－介乎高士威道與維園道天橋的告士打道南行線

下列道路或於下周五（20日）下午4時至翌日凌晨1時封閉：

－糖街

－介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線；

－記利佐治街

－百德新街

－介乎告士打道與京士頓街的加寧街

－介乎記利佐治街與大坑道天橋的告士打道北行線（如非人流需要，往中環方向的大坑道天橋北行線將維持開放）

－京士頓街

－波斯富街以東的駱克道

－波斯富街以東的謝斐道

－景隆街

－介乎高士威道與維園道天橋的告士打道南行線

至於介乎電氣道與興發街的琉璃街於下周六（21日）下午5時起或在有需要時改為單向西行及不准公共小巴行駛。而前往大坑道天橋南行的車輛須改經維園道東行、永興街及英皇道；前往大坑道天橋北行的車輛須改經銅鑼灣道、摩頓臺及禮頓道前往中西區方向的改道措施將於下周六（21日）日晚上9時實施。

另外，所有位於封路範圍內的停車場及車輛出入口將暫停使用，直至另行通知。所有位於上述的封閉路段、銅鑼灣道、介乎堅拿道東與景隆街的駱克道、介乎堅拿道東與景隆街的謝斐道、清風街及琉璃街的路旁停車位將由下周六（21日）下午2時至翌日上午8時暫停使用：

警方呼籲市民盡量乘搭公共交通工具前往年宵市場，警方又提醒在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將可能在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。警方指出，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。駕車人士應小心駕駛及保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

全港15個農曆年宵市場一覽

1. 維多利亞公園

濕貨攤位數目：175 個

2. 界限街花墟公園

濕貨攤位數目：70 個

3. 深水埗長沙灣遊樂場

濕貨攤位數目：50 個

4. 觀塘遊樂場

濕貨攤位數目：50 個

5. 黃大仙摩士公園

濕貨攤位數目：40 個

6. 東涌達東路花園

濕貨攤位數目：10 個

7. 荃灣沙咀道遊樂場

濕貨攤位數目：96 個

8. 葵青葵涌運動場

濕貨攤位數目：76 個

9. 元朗東頭工業區遊樂場

濕貨攤位數目：96 個

10. 屯門天后廟廣場

濕貨攤位數目：40 個

11. 大埔天后宮風水廣場

濕貨攤位數目：46 個

12. 沙田源禾遊樂場

濕貨攤位數目：49 個

13. 上水石湖墟遊樂場

濕貨攤位數目：54 個

14. 西貢萬宜遊樂場

濕貨攤位數目：16 個

15. 將軍澳寶康公園

濕貨攤位數目：54 個