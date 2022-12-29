日本航班限制｜總覽國泰、快運、港航最新安排　去福岡札幌簽聲明

內地即將與香港通關，惟多國對內地甚至港澳地區出發的航班施加限制，其中日本政府周二（27日）宣布，周五（30日）起限制香港航班只可飛東京、大阪等4個機場後，隨後指若機上全部乘客，過去7日均未曾去過內地，可載客飛往福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場。

國泰航空表示，可繼續營運前往日本所有航點的航班，但礙於航班數量限制，周五起（30日）取消名古屋及福岡航班、札幌航班班次每周減兩班，部份飛往東京成田和大阪的航班亦須取消；同一集團的香港快運則會在明年1月14日起，取消飛往東京、名古屋等6個機場的航班。

香港航空則指，將會復飛沖繩和北海道札幌的航班，但元旦日開始，飛往札幌只能維持有限度服務，即每周三、五、日運作，部份航班仍要取消。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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國泰航空中午發聲明指，確認可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋、福岡和札幌，但明日（30日）起，因應日本當局要求，前往福岡及札幌的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。

必須注意是，顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

聲明又提到，在日本當局的航班限制下，國泰每周只能營運合共65航班往日本，故會有以下變更：

由香港前往日本航班，12月30日起至另行通知：

．所有名古屋及福岡航班均會取消

．札幌航班班次則會由每周7班減至5班（周一及周三航班取消）

．若干日子的CX500東京成田及CX502大阪航班將會取消



12月30日，國泰航空取消所有飛往名古屋及福岡航班，直至另行通知。（資料圖片）

由日本前往香港航班，2023年1月9日至另行通知：

．所有由名古屋出發的航班均會取消

．由札幌出發的航班班次則會由每周7班減至5班（周一及周三航班由1月11日起取消）

．若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡航班將取消



國泰航空表示，受航班取消影響的顧客當中，將會安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班，而往來福岡的受影響顧客將可全額退款。

明年1月14日起，香港快運前往日本多個機場的航班將會取消。（資料圖片）

香港快運則表示，今日至明年1月13日期間的航班會照常運作，而由明年1月14日至另行通知為止，前往日本多個機場的航班將會取消：

．目的地：福岡

UO600 ：2023年1月14日、15日

UO668 ：2023年1月21日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31 日



目的地：大阪-關西

．UO898 ：2023年1月20日、25日、26日、31日

．UO688 ：2023年1月27日



目的地：沖繩

．UO820 ：2023年1月20日、24日、26日、29日、31日



目的地：東京-羽田

．UO624 ：2023年1月20日

．UO622 ：2023年1月25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日



目的地：東京-成田

．UO870 ：2023年1月20日

．UO646 ：2023年1月24日、25日、26日、30日、31日

．UO650 ：2023年1月25 日



目的地：名古屋

．UO680 ：2023年1月21日、24日、26日、28日、30日



（香港快運聲明截圖）

香港快運指，因應日本當局要求，明日起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

香港航空則表示，往來本港和沖繩的航班，將會全面復飛至每日一班，而往來香港及北海道札幌的航班，周五（30日）和周六（31日）將會如常運作，至1月1日元旦日起，開始有限度恢復服務，即每周三、五、日運作。

香港航空。（資料圖片）

前往日本的航班有何新要求？ 日本政府規定，12月30起，來自中國內地、香港及澳門的航班，只可於東京羽田、成田、大阪關西、名古屋機場降落。 港澳乘客如何直航到札幌、福岡、沖繩？ 日本政府指，倘來自香港、澳門的航班，機上全部乘客入境前的七日，都未曾到訪中國內地，則准許航班降落沖繩、札幌、福岡。

由於部份來往北海道的航班取消，港航將會透過電郵及手機短訊通知乘客，並全額退款。

另外，因應日本當局要求，明日起，前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。