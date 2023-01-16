高鐵周二起每日雙向車票增至1.4萬張　港鐵明經各渠道發售

停擺三年的高鐵香港段周日（15日）重開，運輸及物流局表示，全日共有約8,500人次乘坐高鐵往來香港和內地不同站點。運輸及物流局局長林世雄指，經香港和內地相關單位協調後，由明天（17日，星期二）起，可供發售車票的數量將由每日雙向10,000張，增加四成至1.4萬張。



港鐵表示，新增車票將於明日售票時間於各渠道發售，並會按照實際情況包括乘客需求，靈活作出安排



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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林世雄表示，運輸及物流局同事、港鐵和內地相關單位一直密切監察西九龍口岸的運作和車票的銷售情況。他感謝本港和內地相關部門以及鐵路營運單位通力合作，按照穩妥有序的原則，逐步增加車票數量，讓更多乘客能乘坐高鐵來往兩地。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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港鐵：新增車票名額明起售票時間於各渠道發售

港鐵歡迎政府決定增加至14,000張，新增車票將於明日售票時間於各渠道發售，並會按照實際情況包括乘客需求，靈活作出安排。乘客可到12306手機應用程式經註冊成為用戶後透過網上途徑，或到高鐵站或指定旅行社購買車票，如有問題可致電 21200888 查詢。

港鐵表示，高鐵昨日（15日)重啟服務首日運作暢順，臨近農曆新年，乘客對跨境出行的需求切，高鐵團隊已做好準備，並會繼續與內地相關部門緊密聯繫，全力配合政府逐步、有序、全面恢復與內地的互聯互通，為跨境乘客提供安全可靠、便捷舒適的列車服務。

▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼



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▼1月15日 深圳北站春運逼爆▼

