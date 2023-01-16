撲熱息痛藥物供應回穩　藥房商會指暫未見內地人來港搶購

撲熱息痛藥物早前在市面出現短缺，更現炒賣「必理痛」情況，不少人四出搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮今（16日）於港台《千禧年代》表示，市面的止痛退燒藥供求已恢復穩定，「個別缺貨品牌亦不難購買」，過去一周所見，亦未見有內地人來港搶購。

衛生署指引建議，業界不應向單一顧客售賣超過60粒「撲熱息痛」類藥物，張德榮稱樂見業界自律代替立法規管，亦暫無收到市民投訴有藥房涉大批出售。



▼12月26日 必理痛缺貨▼



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港九藥房總商會副理事長張德榮指，現時市面的止痛退燒藥供求恢復穩定，包括稍早前缺貨的品牌，現已不難購買，且市面對相關藥物的需求逐漸回落，過去一星期亦未見內地人來港搶購，藥物供應緊張情況已見紓緩。

衛生署日前發出指引建議，業界不應向單一顧客售賣超過60粒「撲熱息痛」類藥物，張德榮指，暫無收到市民投訴有藥房涉大批出售，認為大部分藥房均會自律，包括提醒及勸喻客人勿購大量藥物，「如果一個人嚟買幾家人嘅藥物，都會勸唔好買咁多，留返畀其他人。」

他指，業界傾向以自律處理，樂見港府未設立法限制，「立法反而會令大家誤會供應短缺，會搶貨。」

▼1月4日 屯門有藥房返貨以良心價賣「必理痛」吸引市民排隊▼



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，以一個成人計，每日最多可服食合共八粒500毫克的撲熱息痛藥片，每人60粒已足夠服用約一星期，一般而言，五日份量已足夠，倘服藥三日尚未退燒、出現輕度痛症但食藥七至10日仍未減退，應及早求醫。

他認為，政府提出的限購份量指引合理，可先觀察藥房是否自律，如要再收緊措施可能涉及登記制度，對消費者會造成麻煩，認為可先從源頭增加供應，同時應加強港人對藥物的認識。

至於有病人赴公立醫院，會一次過獲配方逾10周份量、合共數百粒的撲熱息痛，他指有部分病人例如骨關節痛病人需要依醫生指示服藥12周，但其餘病人則獲建議有需要時始服食，「可以考慮唔駛一次過畀晒，分開兩次。」