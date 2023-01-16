國泰空服員工會公布本周四起按章工作　申請周三國泰城外集會

國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，多次向資方表達改善編更、增加人工、改善薪酬等訴求，並擬於本周三（18日）在國泰城外舉行公眾集會。工會在今晚（16日）再度在社交平台公布，將於本周四年廿八(19日)發起「按章工作（Work-To-Rule）」運動。



警方回覆確認，於本月11日收到一團體申請，正處理有關通知。國泰航空傍晚回應中，未正面回應工會擬舉行公眾集會一事，僅稱保證航班服務將繼續運作如常，有信心機艙服務員同事會保持專業，緊守工作崗位。國泰又指，一直與機艙服務員直接溝通，會繼續聆聽他們的反饋並積極回應，其中編更安排已有調整，並承諾會盡力持續改善相關安排。



國泰城。（資料圖片）

工會今晚FB發文：很多問題未能達共識

國泰航空公司空中服務員工會在社交平台公布，工會將於周三下午2至6時在國泰城Niki飛機附近的空地及停車場舉行公眾集會，以並「維護勞工權益」以主題，參加者可穿著白色上衣，冀藉此引起公眾關注及支持，令資方正視及正面回應員工訴求。

工會在今晚（16日）9時許，再在社交平台發文表示，遺憾地通知會員，資方無法應工會要求在明日（17日）開會。工會指，很多問題在去年已與資方討論過，惟未達共識，正式宣布由本周四起開始「按章工作（Work-To-Rule）」行動。工會也特別提醒，航班安全是首要原則，即使按章工作，也沒有改變。

警方：本月11日收到一團體申請

警方回覆確認，於本月11日收到一團體申請，正處理有關通知。警方續指，在處理每宗公眾活動通知時，均會作出獨立風險評估。

▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼



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國泰：2月份值勤更表有多項調整

國泰航空未就工會擬舉行公眾集會一事作回應，僅稱保證航班服務將繼續運作如常，有信心機艙服務員同事會保持專業，緊守工作崗位。國泰續指，一直與機艙服務員直接溝通，會繼續聆聽他們的反饋並積極回應，並稱其中大部份備受關注的編更安排已適時在 1月份的值勤更表得到解決，而在1月份所作出的調整，將持續生效至2月及往後月份。

國泰在回覆中附上參考資料，指2月份值勤更表有多項調整，包括更平均分配外站逗留及即日來回的執勤模式給予機艙服務員、避免安排過於密集的執勤航班，續指隨着2月份中長途航班的班次有所增加，執勤模式編排將繼續得已改善，如於印度航班增加外站逗留執勤模式，減少即日來回的執勤模式。

國泰表示，相信隨著航班班次有所增加，於外站過夜逗留的編排亦會逐步改善，而在若干航班上額外增加機艙服務員執勤的臨時措施亦會適時作出調整。

國泰也解釋復常過程中面對種種限制，值勤更表編排難以即時盡善盡美，但承諾會盡力持續改善，並已成立值勤更表工作小組，歡迎員工提供反饋和建議，或加入小組。

▼10月7日 國泰舉行疫情後首次機艙服務員招聘會▼



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國泰指空服員薪酬將隨運力增加上升

至於薪酬待遇，國泰稱會定期檢討，在2023年亦已向所有合資格員工加薪3.3%及派發相當於一個月薪酬的特惠金。國泰又表示，基本薪金只屬機艙服務員工資的一部分，相信隨運力增加，薪酬待遇亦會增加。自2022年7月，國泰招聘超過1,800名新員工，認為足證我們的薪酬待遇極具競爭力。

國泰也認為，已部署適合國泰航空需要的機艙運作模式，並顧及監管要求、服務定位、技術標準，以及表現管理系統等因素，於各個客艙提供服務的機艙服務員人數並無改變，且有充足人手提供服務。