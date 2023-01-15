國泰空服員工會擬周三舉行爭取侍遇集會　尚未有警方不反對通知書

國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，去年底多次向資方表達訴求，惟工會仍收到會員就編更安排作投訴。工會今晚（15日）在社交平台專頁上再度發文，公布周三（18日)下午以「維護勞工權益」為主題，在國泰城舉行公眾集會，惟工會現時仍在等候警方發出不反對通知書。



▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼



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工會早前在記者會向國泰發出「最後通牒」 ，促資方確保編更公平、制定最低外站休息時間、恢復與工會的恆常會議、每程航班增加人手、檢視新合約CoS20條款。

國泰航空公司空中服務員工會連續兩晚在社交平台專頁發文，公布工會將於周三下午2至6時在國泰城Niki飛機附近的空地及停車場舉行公眾集會。

工會在今晚的發文提到，集會將「維護勞工權益」以主題，參加者可穿著白色上衣，工會冀透過集會引起公眾關注及支持，令資方正視及正面回應員工訴求。

國泰航空公司空中服務員工會於去年底多次就編更安排向資方表達意見及訴求，即使國泰曾稱已改善1月份的更表，惟更表編排航線仍然不均，造成薪酬不公，工會接獲多名會員投訴，逐在去年12月30日舉行記者會，向國泰發出「最後通牒」，促請公司增加人手、改善薪酬待遇等，否則不排除在農曆新年的旅遊旺季發起按章工作，甚至升級至集會和罷工等其他工業行動。

當時國泰曾發聲明指，保證航班服務將繼續如常運作，呼籲乘客毋須擔心，強調有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位。該份聲明又提到，大部份更表問題已解決，相信在更多航班復飛後，其他薪酬福利問題亦會逐漸改善。

▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



▼10月7日 國泰舉行疫情後首次機艙服務員招聘會▼

