國泰空服員工會宣布將啓動按章工作　籲會員跟隨爭取應有待遇

全球航空業逐漸復常，國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，早前於會員大會中獲全票通過，視乎勞資磋商授權工會採取任何工業行動，包括不排除罷工，但會視為最後手段。工會當時預告，有可能於聖誕或農曆新年前後醞釀行動。

事隔兩周後再有最新進展，工會今（22日）向會員宣布，即將展開按章工作，又呼籲會員跟隨工會步伐，實踐行動爭取員工應得待遇。

國泰航空回覆指，對工會的決定及做法表示失望，而有關行動亦無理，更強調只有小部份空中服務員工會成員，支持該工會委員會採取工業行動的呼籲。



▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



疫情影響下，全球航空業一度冰封，隨著各地陸續復常，航空業亦陸續重返崗位，曾大幅裁員的國泰航空，近日被指編更安排混亂，以及削減外站休息時間，致空中服務員大感不滿。

國泰航空公司空中服務員工會今日晚上向會員宣布，將會展開按章工作階段，又呼籲會員跟隨工會步伐，以行動實踐，爭取員工應得待遇，包括充足的外站休息時間等。不過，工會未有公布確實行動日期。

國泰：工會行動無理

國泰回應指，對工會的決定及做法表示失望，而有關行動亦無理，強調機艙服務員員工大部份並非工會成員，只有小部份空中服務員工會成員，支持該工會委員會採取工業行動的呼籲。國泰重申，有信心機艙服務員會一如過去幾年疫情般保持專業，緊守工作崗位，並向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。

國泰又指，除了現有的聖誕及除夕夜雙倍晚餐津貼外，亦會為在聖誕節、新年及農曆新年期間緊守工作崗位的機艙服務員提供額外特別津貼。

工會早前已獲會員支持採任何行動

國泰航空公司空中服務員工會早前召開緊急會員大會，會上投票全數通過授權工會可採取下一步行動，並視乎稍後與資方的磋商情況，決定採取任何形式的工業行動，預料或於聖誕或農曆新年前後發動。

工會外務副主席蕭詠恩早前表示，獲會員全票通過授權採取任何工業行動，惟當時尚未作出最後決定，罷工屬最後手段，但她當時明言，不希望去到這一步，仍抱樂觀態度。

前特首梁振英事後則於社交平台撰文，更點名批評蕭詠恩，稱工會要脅罷工是不顧全大局，要求工會馬上公開收回罷工要脅，「不要成為過街老鼠。」

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翻查資料，2011年，國泰空中服務員工會亦曾醞釀工業行動，根據當時的按章工作指引，建議員工「嚴格執行」各工序程序，包括「逐件仔細檢查」機上的救生衣、滅火器等設備，代替目視檢查的慣例，並預留十分鐘作安全檢查；飛機航行時，確保百分百安全情況下，始向乘客提供服務。