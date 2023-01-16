港澳免檢疫通關｜入境澳門港人升逾倍　特設區域准遊客放煙花

港澳旅遊業界今日（16日）舉行交流會午宴，旅遊局副局長程衛東表示，1月8日免檢通關後，訪澳香港旅客立即由1月7日的2,717人次升至5,630人次，上周六（14日）更錄得過10,084名港人入境，即短短一星期內入境港人錄得倍增。



他又提到旅遊局將舉辦多個旅遊盛事，例如農曆新年期間花車匯演等多個慶節活動，程衛東又說，澳門將舉行煙花匯演，而遊客亦可於特設的煙花炮竹區一同放煙花，以感受節日氣氛，另外亦會以每月一主題的方式吸引遊客。



澳門旅遊局副局長程衛東表示，1月8日免檢通關後，訪澳香港旅客升逾倍至5,630人次，（馬煒傑攝/資料圖片）

程衛東指，2023年澳門旅遊局會舉辦多個旅遊盛事，包括農曆新年期間花車匯演等多個慶節活動。他特別提到澳門會於1月24日、28日及2月5日舉行煙花匯演，而遊客亦可於特設的煙花炮竹區一同放煙花，感受節日氣氛。

澳門當局及後亦會舉行多個活動，包括澳門國際旅遊（產業）博覽會（6月30日至7月2日）、世界旅遊日慶祝活動（9月）、2023幻彩耀濠江（12月）等。

程衛東特別提到澳門舉行煙花匯演，而遊客亦可於特設的煙花炮竹區一同放煙花，以感受節日氣氛。（馬煒傑攝）

港澳旅遊業界今日（16日）舉行交流會午宴。（馬煒傑攝）

另外，澳門旅遊局亦會以每月一主題的方式吸引遊客，例如二月的「情濃二月」、六月的「美食666」及十二月的「閃耀冬日」等，而港人的準許留澳時間亦相應加長，同時亦會恢復澳門會展及獎勵旅遊的宣傳，就例如本月13日已開始為期三個月的買一送一船票、巴士票優惠，以吸引更多港人到澳門旅遊。

▼1月15日 澳門旅遊局邀請香港旅遊業界代表到澳門進行考察▼



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文綺華提到農曆新年間將有約50團香港旅行團到澳門旅遊，認為標誌着兩地旅遊業間的重新起步。（馬煒傑攝）

澳門旅遊局局長文綺華提到，農曆新年間將有約50團香港旅行團到澳門旅遊，認為標誌着兩地旅遊業間的重新起步，將從人客互訪雙向拓展兩地的商機。她又提到，澳門特區政府旅遊局將繼續推動「旅遊+」跨界融合的概念，加強旅遊業與關聯產業的互動發展，豐富旅遊元素。

立法會議員姚柏良指，今次考察團到訪大三巴及賽車博物館都令人眼前一亮，特別是賽車博物館結合文化、賽車及旅遊，更將科技創新應用到旅遊中，各部門的合作藉得香港借鏡，以跨部門的方式儘快復甦香港的旅遊業。

姚柏良指賽車博物館結合文化、賽車及旅遊，更將科技創新應用到旅遊中，各部門的合作藉得香港借鏡。（馬煒傑攝）

澳門經濟財政司司長李偉農則於午宴上致辭，提到去年澳門特區政府成功完成新幸運博彩經營權分發，未來澳門特區政府將與業界結合本澳旅遊資源，進一步推動綜合旅遊休閒業，為澳門作為世界旅遊休閒中心的定位揭開新篇章，為推動綜合旅遊体閒業發展開創新格局。