澳門外港碼頭下周恢復往返香港航線！設夜間航班　即日來回方便多

澳門即日來回多個選擇！澳門政府於今晚（12日）9時宣布，將於下周中旬恢復往返香港上環航線，而且更設有夜間航班，即日來回除了金巴外，還多了一個選擇了！

澳門即日來回｜澳門外港碼頭恢復往返香港航線！設夜間航班

現時恢復的香港上環到澳門氹仔碼頭的航班當中，金光飛航與噴射飛航最晚回港的航線都是下午5點及5點半開出，所以想在澳門即日來回也不是易事，如果早上去、下午返，就是變得無法盡興。如果想更晚回香港，就要乘搭澳門金巴。不過目前所見，金光飛航與噴射飛航仍未更新有關澳門外港碼頭航班，相信會在稍後公布。

而今日（12日）澳門政府新聞局公布將於1月19日恢復外港客運碼頭往返香港上環的海上客運航線，而且每日會約有10班來回航班，更設有夜間航班，不過要留意澳門外港碼頭暫時不設凌晨航班。

圖片來源：澳門政府新聞局

這樣的話，之後香港去澳門即日來回的交通工具選擇更多，行程亦可以相對更彈性，不一定留在澳門過夜，可以來個澳門一日遊也不錯！

澳門外港碼頭恢復往返香港航線

日期：由1月19日起

航班數量：每日約10個來回航班，包括夜間航班，不設凌晨航班。

