香港40旅遊業界代表過大海視察　澳門旅遊局長：旅客已達疫前一半

澳門與香港早前全面通關，澳門旅遊局今日（15日）邀請約40位香港旅遊業界代表到澳門進行考察，以了解澳門三年的轉變。



澳門旅遊局局長文綺華表示，疫情三年間多了不少新景點，例如teamLab及新濠天地影匯的水上樂園，相信有一定吸引力。她指自從實施免檢通關後入境後，人次大幅增長，在周末更高達55,000人，即已回復至疫前超過一半水平。



▼1月15日 澳門旅遊局邀請香港旅遊業界代表到澳門進行考察▼



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疫前周末入境澳門10萬人次

澳門與香港早前全面通關，澳門旅遊局今日（15日）邀請約40位香港旅遊業界代表到澳門進行考察，先後到訪澳門大賽車博物館及大三巴牌坊。澳門旅遊局局長文綺華表示三年港澳來往困難，現在最主要的目標是在短時間內重建雙方的溝通，今次特意邀請香港業界到澳門視察，助他們了解澳門在三年間的發展及改變。

農曆新年將至，文綺華期望平均每日有47,000旅客入境的人次。她表示，自從實施免檢通關後入境人次大幅增長，在周末更高達55,000人，而疫情前的入境人次約為10萬人，即已回復超過一半水平。

被問會否推酒店優惠 文綺華：農曆新年過後再作打算

至於澳門推出船票買一送一優惠吸引香港遊客，有港人表示希望酒店亦同樣可有優惠。文綺華指酒店優惠要先等到農曆新年過後再作打算，目前會先集中做好交通的優惠，另外不同商會亦推出一系列的消費優惠，相信亦有一定吸引力。她又指，疫情三年間多了不少新景點，例如teamLab及新濠天地影匯的水上樂園。

隨團的香港旅遊業議會新主席徐王美倫認為，澳門快速推出不同優惠，相信可以吸引港人到澳門。她又認為大灣區的市場是很大的商機，相信日後兩地來往外，亦會再到大灣區的城市，旅遊產品會更加豐富。至於香港來往內地仍要核酸檢測方面，徐王美倫提到香港政府指在二月中會有宣布，「相信好快好快連啲核酸檢測都唔需要。」