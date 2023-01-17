兔年｜花墟人頭湧湧　市民買逾2千元年花嘆交通管制不便泊車購物

農曆新年將至，警方今日（17日）上午8時開始對旺角花墟道一帶實施特別交通安排，至22日（大年初一）上午8時結束。旺角花墟今早10時開始有較多人流出現，不少市民攜帶手推車前來入貨，表明因為今年疫情好轉、天氣尚好，「個個都開心」，會比往年用更多預算買年花，例如桃花、劍蘭等，預計花費逾2000元，受到封路影響未能泊車在商舖前購物，感到不太方便。



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實施交通管制 僅貨運車可駛入

早上10時左右，太子港鐵站至旺角花墟一帶街道人頭湧湧，不斷有市民前往買年花。警方在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶封閉道路不准私家車輛駛入，早前還指會因應人流情況實施人潮管制。

今日為工作日，上午現場人流尚可，數名警察與交通督導員在路口處拉起警戒線，禁止私家車輛駛入。花墟道上僅有一兩部運輸鮮花的車輛駛入卸貨，暫時未進行人流管制，行人可自由出入街區。

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市民感開心 預算二、三千元買年花

市民楊女士每年都會前來買花，而「今年開心啲」，眼見疫情好轉、天氣尚好，亦會向親戚拜年、增加聚餐聚會，嘆「前兩年都走唔曬」，感到今年新年氣氛完全不同。她拿著大束桃花、劍蘭等，但「仲未買盡」，預計會購買逾2,000元鮮花才會盡興而歸。

對於花墟一帶實施交通管制，楊女士將車泊在旺角警署附近，需步行前往泊車位，嘆所買鮮花較重，感到不便。

市民李女士則預計購買逾3,000元鮮花，雖年年都會前來採購，但認為今年可與更多親戚走動，心情不同，「開心嘛，今年更加熱鬧」。

亦有人擔心疫情減少拜年

容女士只購買170元左右的百合，認為已是足夠。農曆新年將至，她擔心部分親戚尚未確診沒有抗體，還是會留在家中吃飯減少外出，故購物意欲保守。

鄺女士與家姐一同前來購買，預算僅600至700元左右，亦表示在新年期間亦會留在家中。

金桔商販張先生表示，歷年來都會有不少熟客幫襯，因此沒有特別推出折扣優惠，其中龍膽桔銷量最好。（劉夢婷攝）

金桔商販張先生表示，歷年來都會有不少熟客幫襯，因此沒有特別推出折扣優惠，其中龍膽桔銷量最好。