國泰空服員工會取消周三白衣集會　周四起按章工作　航班或受影響

國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，多次向資方表達改善編更、增加人工、改善薪酬等訴求，並擬於明日（18日）在國泰城外舉行公眾集會。工會今日(17日)指，國泰拒絕讓工會在國泰城外集會，致無法取得警方的不反對通知書，工會為保障會員安全，迫於無奈下取消有關行動。不過，工會指周四年廿八（19日）起開始按章工作，並指明白行動有機會對航班造成一定影響，為此致歉。



國泰城。（資料圖片）

撤回集會申請 工會：國泰不允許在國泰城外公眾集會

國泰航空公司空中服務員工會外務副主席蕭詠恩回覆查詢時確認，原擬在明日舉行的集會已決定取消。她解釋，國泰不允許工會在國泰城外舉行公眾集會，故無法取得警方的不反對通知書，而工會必須保障會員的安全，在迫於無奈下，決定撤回集會申請。

發「給全港市民公開信」 形容前線空服員人手極度不足

工會下午發出「給全港市民的公開信」，信中表示，現時前線空中服務員人手極度不足，單在今年1月1日，便有至少30多班航機在人手不足下起飛，其中以香港往返日本航班情況最嚴重，經濟艙由平常7位服務員大減至4位，並要照顧288名乘客，情況極為嚴峻。

明白按章工作有機會對航班造成一定影響 冀出遊市民體諒

公開信續指，工會已多次向公司反映情況，惟大部份訴求未被正視，又反駁國泰早前指，大部份情況已被解決的說法，故決定在周四起發起按章工作，慨嘆是逼於無奈才發起按章工作，期望在農曆新年出遊的市民能體諒工會的行動。工會對行動有機會影響航班致歉，並強調前線空中服務員會繼續嚴格遵守每一班航機的每一項安全措施。

國泰空服員工會周日（15日）曾在社交平台宣布，將於明日下午2至6時，在國泰城Niki飛機附近的空地及停車場舉行公眾集會，以並「維護勞工權益」以主題，參加者可穿著白色上衣，冀藉此引起公眾關注及支持，令資方正視及正面回應員工訴求。

另外，工會在昨晚（16日），再在社交平台發文表示，遺憾地通知會員，資方無法應工會要求在周二（17日）舉行勞資雙方會議。工會指，很多問題在去年已與資方討論過，惟未達共識，正式宣布由本周四起開始「按章工作（Work-To-Rule）」行動。工會也特別提醒，航班安全是首要原則，即使按章工作，也沒有改變。

▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼



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▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼

