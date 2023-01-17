多圖有片｜直擊澳門新景點teamLab超自然空間　30作品逐一睇

疫情三年，期間澳門多了不少新的旅遊景點，當中極受歡迎的日本光影藝術展teamLab團隊就在2020年進駐澳門威尼斯人開設「teamLab超自然空間」，由高度8米的超巨型作品群構成複雜且具有高低差的立體交互空間，整體面積達5,000平方米，共有30個身體沉浸式藝術作品，主題涉及自然、宇宙與光影等，是港人到澳門必去的打卡地點，不用走去東京或上海便可看到。



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2020年6月開始試業 不少作品有互動設計

澳門旅遊局本周日（15日）及周一(16日）邀請香港傳媒到澳門考察旅遊業情況，以了解當地疫情三年以來的變化以及新景點，其中一站便是到teamLab超自然空間參觀。

teamLab超自然空間於2020年6月開始試業，位於澳門威尼斯人金光會展展館F館，是繼東京及上海後第三個當設展覽，佔地5,000平方米，由8米高的超巨型作品群構成復雜且具有高低差的立體交互空間，共有30個作品讓參觀者沉浸於其中，不少作品更有互動設計，讓入場的參觀者一同改變作品的型態。

teamLab超自然空間的入口已經充滿藝術感，「teamLabSuperNature」的字樣以立體畫的方式程現予到場的觀眾，而觀眾在入場前亦會先觀看簡介短片。

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進入teamLab展區後參觀者會先見到與自然相關的展品，當中「花與人的窪谷：迷失、沉浸與重生」運用了鏡像與影像的配合，讓參觀者置身於充滿花朵的世界當中，而投影的花朵是由電腦即時繪製，亦會配合季節及參觀者改變生長模式，當參觀者停佇不動，他們附近的花朵就會生長得比平時更多，且持續綻放，但如觀眾若是觸摸或踩踏到花朵，花朵就會同時凋謝死去。

參觀者再向前深入，會看到與書法相關的作品，作品「世界從黑暗裡誕生，仍然如此可愛而又美麗」中會有漢字不停由高處向下跌落，如參觀者觸碰不同漢字其意義背後的世界便會呈現出來。

走過陸上的世界後，參觀者便會去到海洋的世界，當中的作品「彩繪海洋」則是適合帶同小朋友一起參與，小朋友可以在畫紙上發揮藝術天份設計魚的顏色，之後可讓工作人員掃瞄著色紙，小朋友所設計的魚便會進入海洋世界中，更會於不同區內作品中穿梭，成為不同作品的一部份。

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「無窮無盡的水晶宇宙」則是透過光點製造的立體作品，以多串的燈繪製立體的圖像以營造出空間感，令參觀者彷似置身於無盡宇宙中。另外，參觀者亦可以用手機互動，選擇元素並投入到作品中，令作品不停變化。另外「光之雕刻-平面」則以無數光線投射於平面上，構築空間並形成立體雕塑。

而「彈彈跳跳床宇宙」則塑造了宇宙的世界，隨參觀者不停跳動星塵中會誕生出星球，星球會不停變大，然後收縮再爆開，最後變為黑洞將周遭的一切吸收，令宇宙變回最初的模樣。

全日票澳門幣268元 設家庭門票

teamLab超自然空間隨了周二及周三外，每日的早上11時至下午7時開館，最後入場時間為閉館前45分鐘，全日門票為268澳門幣，另設有早場門票，售188澳門幣，需於下午一時前入場，3至12歲的門票亦同樣售188澳門幣，而家庭門票會視乎人數售398至688澳門幣。

展覽館內設有多個隱秘通道，可來往各個隱藏區域。（馬煒傑攝）

建議下載teamLab App導覽免迷失

另外，展覽館內設有多個隱秘通道，可來往各個隱藏區域，而且館內錯綜複雜，方向感差的參觀者或會容易迷失，參觀者可以在入場前先下載teamLab App，可以作導覽了解您所在位置的作品的主題外，亦可與作品進行互動。