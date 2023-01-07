日本旅行｜2023年9個必去景點　任天堂世界、夢幻teamLab打卡熱點

疫情下有很多港人已經數年沒有去旅行，雖然有不少名店可能已經搬遷或者結業，但亦有很多新景點開幕。《開罐》Opener就為大家集合了2023年日本旅行９個必去景點，一起來看看吧！



數年沒有去日本，可能有很多熟悉的店舖已經消失，不過也不要擔心，今年有不少已經開放或者準備開放的新景點等著你！除了大阪環球影城的「超級任天堂世界 SUPER NINTENDO WORLD」和哈利波特影城之外，也有不少全新地標準備開幕。

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【1】哈利波特影城

英國倫敦的巨大《哈利波特》影城每年都有不少粉絲到訪。2023年全球第二個主題園區將在今個夏天在東京練馬區豊島園開幕。「Warner Bros. Studio Tour Tokyo-The Making of Harry Potter」（ワーナーブラザーズ スタジオツアーロンドン–メイキング・オブ ・ハリー・ポッター）佔地約30,000平方米，裡面並沒有機動遊戲，但將會展示不少實際在電影中使用了的戲服和小道具等。讓粉絲們可以親身體驗《哈利波特》電影中多個場景，完美再現世界觀。

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【2】吉卜力樂園（ジブリパーク）

位於愛知縣長久市「愛・地球博紀念公園」內的「吉卜力樂園（ジブリパーク）」在2022年11月1日正式開幕，吸引大量粉絲到場參觀，開幕當日甚至有粉絲在開場前4小時便已經在場等候。樂園共有5個園區，11月開幕時「青春之丘區（青春の丘エリア）」、「吉卜力大倉庫區（ジブリの大倉庫エリア）」及「Dondoko森林區（どんどこ森エリア）」率先登場，而「幽靈之鄉區（もののけの里エリア）」及「魔女之谷區（魔女の谷エリア）」則分別將於2023年秋天及2024年3月開幕。

主題園區內重現《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《貓之報恩》及《龍貓》等多部吉卜力人氣動畫的名場面，可以看到海上電車、巨型龍貓和《天空之城》中的飛船等。粉絲們絕對不容錯過！

【3】「千客萬來」

預計將於2023年完工的全新觀光設施「千客萬來」位於東京豐洲市場旁，集合港人最愛的購物、美食及溫泉於一身，更以江戶前風格設計讓來客充分感受日本的文化。2018年為配合東京奧運的規劃有不少原在築地的店舖搬至豐洲市場營業，令該區變成「新一代築地」。設施將會分成商場區及溫泉區；商場區將有100間店舖進駐，售賣各種精品、生活百貨和美食，而溫泉區則提供24小時溫泉服務，和免費足浴服務，溫泉水更是來自箱根和湯河原。

【4】Christian Dior：Designer of Dreams展覽

Christian Dior一直都被日本文化深深吸引，非常熱愛日本的花園和豐富的創造力，在1953年成為首位帶著自己的服裝系列進軍日本的歐洲設計師。展覽邀請來客探索Christian Dior的一生，除了不少從未公開的檔案資料之外，亦展出Dior歷代總監的創作和日本藝術家的紙雕作品作裝置藝術，也有Natalie Portman和Marilyn Monroe等女星穿過的華麗晚宴禮服。

地點：東京都現代美術館 企画展示室 1F / 地下2F

展覽期：2022年12月21日（三）- 2023年5月28日（日）（逢星期一休館）

【5】teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM

相信不少喜歡打卡的港人們都有聽過teamLab甚至有去過，但2018年在台場開幕的「teamLab Borderless」已在2022年8月底閉館。他們將概念再進化，預計將在2023年內在「虎ノ門・麻布台プロジェクト」的大廈內開設展館，為觀眾帶來全新體驗。

【6】USJ「超級任天堂世界 SUPER NINTENDO WORLD」

期待已久的大阪環球影城「超級任天堂世界」園區在疫情下開幕，日本開關後已經吸引不少粉絲到場。園內完美複製任天堂遊戲的世界，能體驗多種主題機動遊戲，餐廳美食亦是打卡恩物，當然亦不少得各種精品服飾。2024年USJ預計將會開放以《大金剛》（Donkey Kong）為主題的園區，令人相當期待啊！

【7】東急歌舞伎町TOWER

這個將在2023年4月開放的娛樂設施位於繁華的新宿歌舞伎町，約高225米，地面48層、地下5層再加1層閣樓。設施裡面將會提供一站式娛樂，集合戲院、劇場、遊樂設施、酒店和各種美食等等。

【8】《侏儸紀公園》Jurassic World展覽

以《侏羅紀公園》為主題的東京展覽將在2023年春季開幕，展示會場內以努布拉島（Isla Nublar）作寫照，將恐龍們以真實大小逼真重現。場內除了有巨型腕龍之外，亦有肉食性霸王龍的機械人，研究室區內還能看到正在孵化器中的小恐龍。

【9】東京中城八重洲

2023年３月隆重開幕這座商業設施將會成為東京車站的新地標，有約60間餐廳、商店，亦有辦公室和會議室。1至4樓更將有小學進駐，而39樓到45樓空間還會由「東京寶格麗飯店BULGARI HOTEL TOKYO」進駐。地下一樓直通JR東京車站，非常方便。

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