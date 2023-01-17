主婦利用親人及舊客個人資料　抵押4物業借逾3千萬　認欺詐囚9年

家庭主婦聲稱因陷入財困，利用偽造的授權書，擅自將親人及保險舊客戶名下的4個物業申請按揭貸款，取得逾3200萬元借款，直至多名事主收到財務公司追債信，事件才揭發事件。她早前承認7項欺詐罪，法官今(17日)在高等法院判刑時指本案嚴重違反誠信，被告利用親友及舊客戶的資料偽造授權書，計劃周詳，判她入獄9年。



其中兩名受害人是被告保險舊客

被告黃瑪莉（45歲，家庭主婦）承認在2013年12月27日至2015年4月9日期間，向財務公司虛假地表示她獲4個物業的業主授權，誘使財務公司批出共3239萬元按揭貸款，該4物業包括：將軍澳廣場、日出康城、西營盤麗恩閣及北角和富中心，各涉及一個單位。相關物業分別由被告的家姑及大伯、大伯妻子和兩名舊客戶持有。

被告黃瑪莉在高等法院承認7項訛騙罪，被判囚9年。（資料圖片）

法官判刑時指，本案案情非常嚴重，被告計劃周詳。被告曾就其他涉案人士向警方提供資料，但該些資料沒有幫助。

將受害人身份證副本交律師行作授權書

案情指，有事主收到財務公司的信件，揭發事件並報警。被告曾於2014年10月被捕，獲保釋期間繼續犯案，她於2015年10月再向警方自首，警誡下稱，因女兒出生和經營的洗衣店結業，陷入財困，便以虛假的授權書申請按揭貸款。她承認把親人和舊客戶的身份證副本交予律師行職員，以準備授權書。

被告獲貸款3239萬元，雖然被告還了部分款項，但仍拖欠1385萬元。

案件編號：HCCC98/2020