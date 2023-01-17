入境處年結｜去年拒2300人入境　Tim Owen不獲簽證　區嘉宏不評論

入境處今日（17日）舉行年結記者會，入境處透露，去年拒絕超過2300人入境，當中大部份屬「入境目的成疑」。就有報道指，被控違反《國安法》的壹傳媒創辦人黎智英，其委聘英國御用大律師Tim Owen，被入境處拒絕延長工作簽證申請。入境處處長區嘉宏稱不評論個別個案，強調根據既定法例和程序，審核所有簽證申請。



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被拒入境人士原因大多「目的成疑」

入境處助理處長（管制）蔡志遠指出，去年被拒入境人士有2,300人，佔整體訪客中0.4%，他指入境處會審核及了解入境人士的入境目的，當中大部份是目的成疑，證件不妥，或虛假偽造等，至於當中有多少人與《香港國安法》或反修例事件有關，入境處未有提供數字。

英國御用大律師Tim Owen到終院旁聽。(歐嘉樂攝)

東南亞「賣豬仔」事件 32人安全回港

黎智英聘請的英國御用大律師Tim Owen，早前因工作簽證延期申請被拒而離港，區嘉宏表示，不評論個別個案，但強調，入境處就個別個案有不同考慮，在處理簽證申請時，會根據既定法例和程序。

本港去年出現港人被誘騙到東南亞「賣豬仔」事件，入境處至今共接46宗求助，其中42名港人確認安全，經內地協助下，有32人安全回港，10毋須進一步協助及跟進。