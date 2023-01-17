入境處年結｜去年530萬人次出入境　簽發61萬本護照創新高

入境處今日（17日）舉行2022年年結記者會，入境處處長區嘉宏指出，在2022年錄總出入境人次有530萬，較2021年上升1.7倍，全年訪港旅客有60萬人次增5.6倍。隨着疫情放緩，市民更多旅遊，入境處去年共簽發超過61萬本護照，10月至12月平均每個月有10萬份申請，創歷史新高。



1月17日，入境處舉行2022年年結記者會。（孔繁栩攝）

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去年訪港旅客60萬人次 內地入境37萬人次

區嘉宏回顧過去一年工作，在2022年錄總出入境人次有530萬，較2021年195萬人次升1.7倍，全年訪港旅客有60萬人次，上升5.6倍，內地入境超過37萬人次，升4.7倍，其他訪客有23萬人次升7.9倍。全年訪港旅客中，機場有50萬人次，陸路9.7萬人次，海路6,000人次。

羅湖未有復運安排 通關九天以來北行20.7萬人次

至於皇崗及羅湖口岸，入境處指因老化問題正在維修，暫時未有明確復運安排，入境處過去一周有同內地檢討，相關口岸及第二階段通關安排，將由政務司長長交代。

與內地通關方面，由本月8日至昨日，北行錄20.7萬人次，八成是香港居民，南行有14萬人次，兩成內地人，大部份旅客選擇落馬州支線過關，預約系統超過60萬人預約。

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去年90萬本護照過期 月收10萬份申請

他又指，以去年6月計，有90萬市民護照過期，入境處在去年7月及9月推出流動申請服務站，走訪18區提醒更換護照，共為超過1萬市民提供申請服務；去年共簽發61萬本護照，去年10月至12月入境處創歷史新高，每個月收10萬份申請，比以往平均6萬本高出近七成。

通關回港人數增 研究延長身份證換領日期

新智能身份證換證計劃方面，因應疫情順延結束時間，最後換證日期是3月3日，入境處留意通關後有不少市民回港換領新證，入境處正研究延長換證限期，稍後公布，提醒市民不需趕回港換證，只要在下次回港後30日內換證即可。

至於政府推出的高端人才通行證計劃，至今年1月16日，半個月有6200宗申請，入境處已處理七成半，有超過九成獲批。

入境處去年中推出兩部「特區護照流動申請服務站」，走遍全港18區，處理市民護照申請。（資料圖片梁鵬威攝）

推出「入境處提提您」 提醒護照及簽證到期

另外，入境處明日推出「入境處提提您」個人化訊息提示服務，市民可透過「智方便」平台申請，當特區護照到期前7個月，及過期當天，系統會作出提醒；而持簽證許可來港的非香港永久性居民，如工作或學生簽證，會在屆滿前四周收到訊息續期；而外傭及其僱主，會在逗留期屆滿八周前會有提示，預計有660萬人士受惠。

入境處位於將軍澳的新大樓將於2023年第三季竣工，並於2024年分階段遷入，大樓分兩座檈高18層，設有自助服務站，毋須櫃台排隊輪候，大樓內有婚姻登記處婚禮禮堂，可容納110人，另一幢是保安大樓，現時的九龍灣調查科將會搬入。