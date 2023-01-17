教育局公布新年假後師生維持每日上學前快測　暫至2月28日

撰文：呂穎姍
出版：更新：

新冠肺炎疫情持續回落，社會上有聲音希望可以取消學童每日做快測的要求。不過教育局表示，考慮到農曆新年假期的人流和活動，為減低傳播風險，決定繼續維持教職員及學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校）每日回校前量體溫及完成快測的要求，暫至2月28日。教育局會持續檢視情況並適時公布往後的安排。

▼9月1日　創知中學開學有學生補做快測▼

+20

新冠肺炎疫情持續回穩，本港今（17日）增3,843宗確診，為去年10月初以來新低。

教育局去年12月30日發出《校園生活 有序復常》信件，指出考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高，加上學生（特別是年幼的學生）是重點保護群組之一，維持教職員及學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校）每日回校前量體溫及完成快速抗原測試（快測）的要求，當時稱暫至今年1月31日。

教育局今晚公布，考慮到農曆新年假期的人流和活動，為減低傳播風險，決定繼續維持教職員及學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校），每日回校前量體溫及完成快測的要求，由今個月底延長至下月28日。教育局會持續檢視情況並適時公布往後的安排。

通關｜年近歲晚大批市民趕攞報告北上　檢測站逾百人等候自費檢測高鐵復通｜周三起雙向車票再加碼至2萬　林世雄：過年前需求甚殷荔景翠瑤苑、牛池灣曉暉花園等9屋苑污水陽性　政府籲3.5萬人快測疫情香港｜3843宗確診創三個月新低　居沙田婦染XBB1.5病毒株
新冠肺炎
Omicron變種病毒
教育局