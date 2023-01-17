疫情香港｜3843宗確診創三個月新低　居沙田婦染XBB1.5病毒株

新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（17日）新增3,843宗確診，為10月6日以來近三個月新低，較昨日再減17.4%。另外，今日本地個案再多一人染XBB1.5病毒株，為47歲女子，其居於沙田，已接種三劑疫苗。



另外，再多46名患者死亡，當中三人於養和醫院病歿，其餘則在公立醫院離世。七日平均死亡人數回落至61人，七日平均死亡率同時微升至0.869%，為5月13日以來新高，累計死亡人數為12,909人。



今日疫情概要：



-增3,843宗確診，較昨日下跌17.41%。

-輸入個案佔99宗，佔整體個案比率2.58%。

-新增46名患者死亡，7日平均死亡率為0.869%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12.909人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，分別為2宗XBB及1宗XBB1.5，累計發現185宗XBB（包括三宗XBB1.5個案 )

輸入個案跌穿100宗

本港新冠肺炎確診數字持續下降，僅錄得3,843宗確診，為10月6日以來的新低，亦是連續八日維持在一萬宗以下，較昨日下跌17.4%，當中本地個案佔3,744宗。

輸入個案持續下跌，今日跌破100宗的水平，輸入個案為99宗，佔整體個案比率2.58%。新增99宗檢測陽性輸入個案，當中包括15宗核酸檢測陽性（五宗確診及10宗無症狀感染）及84宗快速抗原測試陽性個案。

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+ 18

衞生署公共衞生化驗服務處於1月8日至1月14日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約 41.77%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多3宗變異病毒株陽性檢測個案，再多一人染XBB1.5病毒株。其為47歲女子，其居於沙田，已接種三劑疫苗。餘下兩宗則為XBB病毒株，年齡分別為22及35歲，累計發現185宗XBB（包括三宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、36宗BF.7及210宗BQ.1.1亞系個案。

三名患者養和醫院離世 全未打疫苗

另外，新增呈報46名確診病人在醫院離世，當中三人在養和醫院死亡，其餘則在公立醫院死亡。在養和醫院死亡的三名病人，均於本周日（15日）去世，全部未打疫苗，年紀分別為49至91歲。

七日平均死亡人數回落至61.1人，七日平均死亡率同時微升至0.869%，為5月13日以來新高，累計死亡人數為12,909人。

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+ 11

學校方面，今日呈報個案為756宗，有663名學生及93名教職員，分布在450間學校。院舍方面，有20間院舍有確診個案，當中有22名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為158人，新增確診員工數目為36人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



崇明護老之家

環球護老院有限公司

靜怡護理有限公司

救世軍白普理慈愛長者之家

萬福護理院

兆景安老院

福音長者之家

嘉美護老院有限公司

安安護理院有限公司

新萬福護理院（深水埗）

瑞安護老中心（新田圍）有限公司

荃灣老人中心有限公司

和平之友護老院有限公司

彩雲居護理安老院有限公司



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



東華三院賽馬會展毅日間活動中心暨宿舍

澤群訓練中心暨宿舍(大南街)

恩榮康復中心

香港盲人輔導會賽馬會屯門盲人安老院

匯豐銀行慈善基金匡智東頭宿舍

仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍

