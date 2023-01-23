搭飛機坐走廊位、前坐椅背拉低疫染風險較高　疫後外遊需做足準備

新冠疫情影響逐漸遠去，各地市民生活亦漸復常，本港來往世界各地的航班亦日漸頻繁。隨著往來越趨頻密，確診個案亦有所上升，過去曾有研究分析屬一類密閉空間的飛機機艙，其病毒傳播走向和機率，普遍發現乘客位置對感染病毒的機率亦有影響。若有染疫患者同機，坐在接近機艙走廊通道或洗手間位置的乘客接觸到病毒的機會較高，甚至連機位椅背的垂直度亦可能影響病毒傳播，準備外遊人士或需多加留意。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



新冠疫情肆虐3年多後，世界各地的航班往來終於大致回復正常，本港亦越來越多乘飛機到訪日本、韓國及歐美等地旅遊。但不少人仍擔心有機會在機艙上染疫，故在登機前均做好準備，如在機艙內亦全程配戴口罩防疫等，甚至因避免除下口罩而不會在機上進食。

疫情期間曾有專家就飛機機艙內病毒的傳播途徑及走向等進行研究，對市民如何在飛機上防疫或有一定幫助。機艙內的通風系統效能直接影響病毒傳播力，故不少航空公司已選用換氣量較高的系統，如更加裝高效能粒子過濾器去潔浄空氣，減低機艙內傳播機會。

但根據研究所顯示，新冠病毒主要透過三大途徑傳播，包括大型飛沫、氣溶膠及接觸傳播，即使通風系統具效能去處理涉及較細少粒子的氣溶膠傳播，乘客仍有機會透過其他途徑，如近距離的飛沫或接觸到被污染物品，如機位坐椅手柄等表面而受到感染。

研究顯示，受新冠病毒感染的機率視乎多項因素，當中包括乘客位置及坐位設置等。若座位接近通道位置，受感染機會會較坐近窗口位置高，因為接觸到多人流及帶來污染物的機會較高。另有研究發現，若機艙內椅子垂直設置，可成為乘客與乘客之間的前後屏障，乘客間互相感染的機會會減少，但若椅子被拉低傾斜後，病毒傳播有機會會增加。

有硏究更指出一旦有乘客染疫，其同列左右一至兩個座位，或前後一、兩列乘客染病的機會高達90%。至於在機內普通客艙內配戴口罩亦對染病機率有影響，若乘客未有在飛機上戴上口罩，估算整體染病機率平均約為11%，有配戴口罩的乘客其平均受感染比率則跌至3%，若把接種疫苗的作用計算在內，這比率會變得更低。不過，真正數據的搜集及分析並不容易，因涉及飛機設計、染疫者及被傳染者坐位分佈、機艙內乘客流動情況，以至每客位上方的送風開關大少及方向等都會有所不同，均影響染病機會。

現時變種病毒仍有一定傳播風險，即將外遊人士若對這些因素有一定了解，在機艙上亦應考慮做好個人防疫措施，例如可以盡量減少在機艙上走動、進食時避免說話，用餐後亦應隨即戴回口罩，時常保持手部清潔，避免用手接觸或擦眼等，乘客亦應留意坐在周邊的乘客是否出現病徵等。有提議說航空公司亦可騰空洗手間附近的客位，以及盡量把同住家人的乘客們安排坐在一起，防止因如果這全家人均染疫的話，不至引來較大規模的機艙內傳染。

若能多做點防疫功夫，外遊便自然玩得更安心自在，因一旦不幸在異鄉染疫，求醫或有一定困難，亦影響旅遊心情。現時新冠似走向流感化，配戴口罩與否或已成為個人行為操守，或涉及自我保護的考慮。筆者認為，若染疫生病、身體不適者可主動戴上口罩，避免影響他人，身處室內人多及焗促的地方亦可選擇戴上口罩自保。有專家直言，新冠疫情期間，因不少人有戴上口罩，每年流感高峰期的染病數字亦較過去少，故即使疫後持續適時配戴口罩去保護自己及保障他人亦無妨，每人應互相尊重他人戴與不戴口罩的個人選擇。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

