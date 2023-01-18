洗米華囚18年｜半億天壐豪宅　上月正式被何猷龍旗下新濠博亞接管

周焯華周三（18日）被澳門法院判刑18年。《香港01》發現，其市值約半億的九龍站豪宅天璽高層單位，2022年12月亦正式被何猷龍的新濠國際發展（0200）旗下新濠博亞（澳門）以承按人接管，失去擁有權。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

周焯華周三（18日）被澳門法院判刑18年，在2021年11月27日被捕當日，他以「太陽世紀發展」抵押市值約5,000萬元的天璽高層單位二按予新濠博亞（澳門），新濠上月正式接管該天璽高層單位。（資料圖片 / 符祥定攝）

澳門商人、太陽城創辦人周焯華（洗米華）在澳門被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令澳門政府少收82.6億元博彩稅，今日（18日）在澳門法院判囚18年。

二按市值約5,000萬元物業 向新濠子公司還債

在周焯華被捕當日，即2021年11月27日，他以「太陽世紀發展」持有一半業權、現市值約5,000萬元的天璽高層單位二按，抵押物業用作擔保對新濠子公司，即新濠博亞（澳門）的所有借貸。文件簽署日期正為11月27日。

新濠其後於2022年2月曾入稟香港高院要求「太陽世紀發展」交出有關天壐的物業業權，以償還欠下該公司的債項。至上月，新濠正式向香港當局遞交文件，接管該豪宅。

翻查資料，「太陽世紀發展」一直由周焯華及鄭丁港各持一半股權。「太陽世紀發展」在2012年7月以5,450萬元購入天璽高層單位，實用面積達1,401平方呎，有主要銀行最新估值為5,118萬元。他們當年買入單位後隨即一按予恒生銀行，另與恒生簽署租金轉讓書，即將該單位的租金權益轉讓予銀行，以增加銀行持有的抵押。

周焯華被捕當日，「太陽世紀發展」再將現市值約6,000萬元的天璽高層單位二按，抵押予新濠博亞（澳門）還債。（資料圖片／蔡正邦攝）

曾一個月內兩度將關聯豪宅抵押予新濠博亞（澳門）

與周焯華有關的豪宅已非首次被抵押予新濠博亞（澳門）還債。早於2021年11月4日，即周焯華被捕前20多日，他的「情人」Mandy Lieu已將名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位，抵押予新濠博亞（澳門），該單位過往被外界視為周焯華和Mandy Lieu的「愛巢」。加上天壐單位，周焯華已經是一個月內兩度將其有關聯的豪宅抵押予新濠博亞（澳門），但根據資料，暫未見新濠博亞（澳門）接管Mandy Lieu珒然豪宅。

▼2021年11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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▼2021年11月26日溫州公安通報▼

