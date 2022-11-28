綽號「洗米華」商人周焯華被指欠債　遭入稟追逾4.22億元

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，被指去年向一間公司借款3億元後，至今仍未償還。該公司上周五（25日）入稟高等法院，向周及其擁有的公司連本帶利追討4.22億元。



原告為Champion Trade Group Limited，被告依次為Star Soul Investments Limited及周焯華。

入稟狀指，原告與首被告2021年7月達成協議，聯合融資有限公司（AG Capital Limited）、新鴻基結構融資有限公司及李成輝（音譯）會向首被告借款3億，次被告則作為擔保人，並限在同年12月15日之前連本帶利償還3.14億元，惟首被告並未還款。及至今年5月，原告與借款人達成協議，將上述3億權益及利息轉讓予原告，但被告依然未有還債，原告遂興訟向兩名被告追款3億元本金連利息1.22億元，合共4.22億元，及支付是次訴訟的訟費。

案件編號：HCA 1636/2022