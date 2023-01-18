洗米華案｜周焯華162罪罪成囚18年　須向澳門政府及博企賠逾86億

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院今日（18日）裁定周焯華創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立，判監18年。法院同時判處太陽城犯罪集團成員，向政府賠償逾65億澳門元（下同），並須向澳門美高梅（MGM）、永利、威尼斯人、銀河、澳門娛樂合共賠償21.43億元。



▼周焯華289項控罪▼



．1項創立及領導犯罪集團罪（罪成）：判囚12年



．229項在許可地方內不法經營賭博罪（103項罪成）：判囚1年6個月



．54項相當詐騙罪（罪成）：判囚5年



．3項相當巨額詐騙罪（罪成）：判囚3年



．1項不法經營賭博罪（罪成）：判囚1年6個月



．1項加重清洗黑錢罪（罪脫）



▼2021年11月26日 澳門司警拘捕11名嫌犯 涉及不法經營賭博及清洗黑錢罪案件▼



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周焯華判監18年，其餘被告刑期各異，部份被告獲釋而除判監外，周焯華等被告同時須向澳門政府賠償逾65億，並向多間賭場賠償過億港元，當中以永利最多，涉及約7.7億。

▼周焯華案賠償細節▼



．澳門政府：逾65億稅收



．澳門美高梅（MGM）：逾3.49億



．永利澳門：逾7.7億元



．威尼斯人逾2.95億



．銀河逾5.59億



．澳門娛樂逾1.7億



▼2021年11月27日 周焯華被澳門司警拘捕▼



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案件追溯至2021年，內地浙江溫州檢察院當年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警翌日拘捕洗米華及同案共11人。澳門檢察院當時指，警方早於之前一年多，初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團伙立案偵查，顯示該團伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」，吸引內地居民為主要客源，進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊，轉移不法所得。

洗米華等人經超過14小時偵訊後，澳門檢察院指，考慮犯罪的嚴重性質，尤其考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和對澳門金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊，為防止相關嫌犯逃脫，包括洗米華之內的5名嫌犯需羈押。

案件原定排期於去年9月2日開審，惟涉案21名被告中，有11人缺席聆訊，法院宣布將案件押後至9月19日續審。周焯華兒子周柏豪當日現身，他庭後透露，曾到監獄探望父親，對方狀況不俗。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

我不賭錢，賭枱嘢唔太識。 「洗米華」周焯華

只是靠一個Excel報表就可指控229項罪名。 「洗米華」周焯華