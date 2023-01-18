高鐵復通｜雙向車票今增至2萬　不懂網購市民終於到西九站買票

撰文：梁晉穎
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高鐵香港段復過進入第四天，雙向車票一連兩日增加數量，今天（18日）是加至2萬張票的首天，亦是首日通車可售票數的一倍。西九龍高鐵站內今早繼續有大批市民排隊購票，多數因為車票加碼而來。有市民希望回鄉探親，一直不懂上網購票，連日來高鐵站擠滿乘客未敢前來，得悉車票增加後就前來排隊購票，終於有機會探望年老母親，亦有市民為要回內地公幹，不惜排隊1.5小時買票。

記者今日（18日）到高鐵西九龍站，可見購票大堂的櫃位前都岀現人龍，排隊位置持續有大概30至40人。而排隊位置外亦不時有拿著行李箱的市民走過。

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有市民剛好成為車票增加的受惠者，其中樂先生表示，知道車票增加後，就特意前來購票，在年三十晚（21日）回鄉探親，「我唔識上網買，聽到之前呢度好多人，驚買唔到，見今日（車票）多咗咪過嚟碰下運氣。」他已經三年沒有見90多歲的母親，今次與太太二人回廣州探望，他和其母親都很開心和期待。他指，回內地前要有核酸檢測報告很麻煩，但為了可以探望母親都無所謂。

有市民回內地公幹，特別花時間排隊購票。阮先生計劃在2月1日到廣西公幹，之前恐怕不夠車票，「而家加咗位就鬆動一啲。」不過排隊購票就用了1.5小時。他又表示，希望取消需要48小時內有效核酸檢測報告的安排，「因為好唔方便，又要48小時內（做檢測），又要預約，返到大陸又怕揾唔到做核酸地方，就返唔到嚟香港。」

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