疫情．1.18｜3歲及以下嬰幼兒北上免核酸　跨境生有望2月回港上學

本港今日（18日）新增3,793宗確診個案，連續第二日回落至「3字頭」，包括109宗輸入，新增56名患者死亡，單日死亡率升至近1.476%，全期累計死亡率亦再上升至0.46%，再多一宗本地病例帶新變異病毒株XBB.1.5，累計4宗個案。



政府今日（18日）公布，經與內地相關單位溝通後，明日（19日）起，從香港入境內地的三歲及以下幼童，將不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。



至於從內地或其他任何地區來港的幼童，港府自去年六月起一直對三歲以下幼童豁免相關檢測要求。政府將會刊憲，更新有關豁免安排至適用於三歲及以下幼童。換言之，明日開始，三歲及以下幼童無論是從內地來港或是從香港入境內地，均無須在出行前48小時內進行核酸檢測。



高鐵香港段本周日（15日）恢復行駛，隨着農曆新年將至，不少人都希望可以回鄉探親，每日雙向車票名額今日（18日）再增加，由1.4萬張增加至2萬張。由於北上需持有48小時有效核酸陰性證明，昨日（17日）不少檢測站現人龍，尤其是放工後特別多人。



今日疫情概要：

-增3,793宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。

-輸入個案109宗，佔整體個案比率2.87%。

-新增56名患者死亡，整體死亡率升至0.46%，單日死亡率1.476%，累計死亡人數為12,965人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，分別為1宗XBB及1宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

【23:25】香港與內地已在1月8日通關，港人前往內地後返港除須持48小時核酸陰性證明外，更須提前在WeChat填寫內地方的「入境健康申報」。香港海關今（18日）在Facebook推出懶人包教市民填表，須在WeChat搜索「海關旅客指尖服務」並跟足其指示填寫資料，獲出有效二維碼後，可截圖在通關時供查驗。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼▼海關通關懶人包教填內地健康申報▼



【20:38】兔年將至，旅遊發展局推出「兔躍香港迎新春」活動，由明日（19日）起至年十五元宵節（2月5日），在沿海濱四個地點將設有全新賀年互動景點，每晚8時在維港兩岸上演增添光影效果的限定版的「幻彩詠香江」，並推出多項維港遊優惠。

旅發局今日在金鐘添馬公園舉行開幕儀式，主禮的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，農曆新年是向旅客展示香港中西薈萃的多元魅力、以及香港不同特色旅遊景點的良機，希望旅客可藉各項旅遊體驗認識本地文化，親身見證香港已復常。

▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼



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【18:46】國泰航空公司空中服務員工會因就改善編更安排、薪酬待遇等多次向國泰表達訴求，惟勞資雙方一直未達共識，工會明日（19日）起發起按章工作行動，今日（18日）在社交平台發放一段影片，向會員講解如何按章工作，包括員工應按照操作手冊所寫執行工作，上班前要確保自己100%適合上班，如有不適應求醫、休息日不工作等。

國泰在回覆中，向顧客保證航班服務將繼續運作如常，又稱一直與機艙服務員直接溝通。就編更安排問題，國泰則指已適時在1月份的值勤更表得到解決，所作出的調整將持續生效至2月及往後月份。

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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▼1月17日 市民早上到旺角花墟購買年花▼



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【18:37】不少市民趁著農曆新年回內地探親，連日來社區檢測中心早晚都出現人龍，政府今早已呼籲市民預約，但仍有不少市民到現場排隊做檢測。有市民就帶兒子回鄉探親，亦有市民希望新年後「唔使預約都返到大陸」。

【17:25】新冠肺炎疫情持續回落，連續第二日個案在三千宗水平，本港今日（18日）新增3,793宗確診，包括109宗輸入。再發現一宗本地個案帶有新變異病毒株XBB.1.5，累計達4宗。雖然近日確診個案大幅回落，但死亡個案未見顯著降低，今增56人死亡，累計死亡個案12,965宗，單日死亡率回升至1.476%。

【16:54】政府今日（18日）表示，荃灣區及黃大仙區有住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當局將向當區居民、清潔工、及物管員工派發約4萬個快測包。

▼1月18日 污水檢測呈陽性的地點▼



【16:04】政府今日（18日）公布，經與內地相關單位溝通後，明日（19日）起，從香港入境內地的三歲及以下幼童將不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。

【15:05】教育局局長蔡若蓮表示，局方正爭取最快下月1日，讓跨境學童免預約配額下，恢復來港上面授課堂，現時正一併考慮來港跨境學童檢測安排，她對以快速檢測代替核酸檢測表示樂觀。

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【14:46】高鐵香港段復過進入第四天，雙向車票一連兩日增加數量，今天（18日）是加至2萬張票的首天，亦是首日通車可售票數的一倍。西九龍高鐵站內今早繼續有大批市民排隊購票，多數因為車票加碼而來。有市民希望回鄉探親，一直不懂上網購票，連日來高鐵站擠滿乘客未敢前來，得悉車票增加後就前來排隊購票，終於有機會探望年老母親，亦有市民為要回內地公幹，不惜排隊1.5小時買票。

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【13:16】年近歲晚，通關以來大批市民登記口岸名岸或搭乘高鐵返內地，需求殷切，連帶檢測站近日都大排長龍。政府今日（18日）提醒公眾，全港各區80多間社區檢測中心及檢測站在農曆新年期間會如常運作，服務時間不變，便利有需要檢測的巿民進行檢測，包括擬前往內地的人士。政府表示現時預約名額十分充裕，截至今日中午12時，未來3日每日平均仍有逾9萬個預約名額，總共至少27萬個名額。

【09:56】香港與內地通關帶動核酸檢測中心人龍現，由於不少市民趕在農曆新年前北上回鄉探親及過年，旺角麥花臣及荃灣大會堂等多個社區檢測站大排長龍。政府檢測承辦商相達生物科技創辦人招彥燾指其所負責的核酸檢測站大部份預約名額已滿，即便預約了亦要在場輪候15至30分鐘，沒有預約更要輪候1至2小時。

他又指不少市民對整個檢測的安排不清楚，結果有不少問題需要在場職員進行解答，令排隊輪候的時間都有所增加。

【09:32】行政長官李家超稱期望今年內撤口罩令，今年第一季「解決所有問題」，最新有消息出，政府計劃最快於農曆新年後取消確診者強制隔離，到3月至4月冬季完結後撤銷口罩令。

呼吸系統專科醫生梁子超認為防寬防疫要按部就班，而目前院舍及學校仍須檢測，因此應該先待相關措施放寬，再取消確診者強制隔離。口罩令方面，梁子超認為取消口罩令會加劇流感的情況，要等3月尾才可放寬。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為如仍有確診狀況，指定診所和遙距診症服務需求大，普通科目診未必足以應付，更可能會影響其他服務使用者，所以維持指定診所或遙距診症服務會較適合。

▼1月9日 盧寵茂到訪土瓜灣體育館社區檢測中心▼



【08:57】因應搶藥潮，港府早前提出零售含「撲熱息痛」藥物的合理分量，每人應不多於60粒藥片或300毫升藥水。政務司副司長卓永興今（18日）在報章撰文指，近期的搶藥潮引起公眾關注，為穩定人心，由他主持的政府跨部門會議已盤點可動用的工具應對搶藥潮，作出嚴密部署，首先由自律性限制售賣特定藥物的數量入手，希望問題可通過藥房業的自律解決，但他指若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題。

政務司副司長卓永興1月18日在報章撰文指，政府跨部門會議已盤點可動用的工具應對搶藥潮，首先希望問題可通過藥房業自律解決，但若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題。（資料圖片/張浩維攝）

【08:08】疫情三年，隨著入境防疫措施放寬，終有第一艘國際郵輪再抵港。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」（Silver Spirit）今早（18日）七時許經鯉魚門進入維多利亞港，消防船噴水歡迎，「銀靈號」其後停靠尖沙咀海運碼頭，現場所見，郵輪在泊岸前，旅客已在上層甲板向岸邊揮手及發出興奮歡呼聲。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊事務專員沈鳳君、香港旅遊發展局主席彭耀佳等向抵港郵輪乘客派發紀念品迎接。1月5日由新加坡出發的「銀靈號」，途經蘇梅島、胡志明市等地方，今在尖沙咀海運碼頭停泊一晚後，明日（19日）郵輪將會再次啟航前往新加坡，中途亦會經過越南峴港及下龍灣等地。

▼2023年1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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【07:00】本港與內地在上周日（8日）實施首階段免檢疫通關，惟所有人士要進入內地均要持48小時的核酸檢測陰性結果。《香港01》接獲有市民投訴，指自己帶同2個月大的幼童到社區檢測中心及診所做檢測時遭拒絕，指幼童年齡太少不適合做檢測。

有檢測承辦商負責人表示，現時局方未有任何指引予年紀小的幼童做檢測，直言「兩個月大係無可能做到」，通常其到會轉介私家醫院和私營化驗所。醫衞局回覆查詢重申，三歲以下幼童在內的其他人士均可在社區檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測，專業醫護人員會評估個別人士是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。

▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



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▼1月17日 高鐵入閘採用人臉識別▼



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▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼

